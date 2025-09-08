İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin çocuk atölyelerinde sanat, tarih ve doğayla buluşma

İş Sanat, Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde Eylül ayı boyunca farklı yaş gruplarına özel hazırlanan atölyelerini sürdürüyor.

Sanat, doğa, arkeoloji ve finansal okuryazarlık gibi disiplinleri bir araya getiren atölyelerde çocuklar kendi sanat eserlerini üretecek ve zengin kültürel mirasımızla tanışacak. İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nin eğlenceli ve öğretici atölyelerine kayıtlarınızı issanat.com.tr adresinden yapabilirsiniz.

TASARRUF KUTUM

13 Eylül Cumartesi, 13.00

Yaş grubu: 7-9 yaş

Müze gezisiyle başlayacak atölyede çocuklar tasarruf kavramını öğrenecek ve tarihte bir yolculuğa çıkacaklar. Geçmişten bugüne kumbara örneklerini inceleyen çocuklar kendi kumbaralarını tasarlayacaklar.

MİNİK ORMAN: TOHUMDAN ORMANA YOLCULUK

14 Eylül Pazar, 11.00

Yaş grubu: 4-6 yaş

Farklı ağaç türlerini inceleyecek ve bir tohumun büyüyerek ormana dönüşme serüvenini dinleyecek olan çocuklar ebeveynleriyle birlikte kendi tohumlarını ekecekler.

MÜZE HATIRAM

14 Eylül Pazar, 13.00

Yaş grubu: 4-6 yaş

İktisadi Bağımsızlık Müzesi’ni bir eğitmen eşliğinde gezecek olan çocuklar, bankacılık malzemelerini eski-yeni, geçmiş-gelecek ve benzerlik-farklılık kavramları üzerinden inceleyecekler. Keşfettikleri nesneleri ve mekânları, bilmece bulmaca oyunuyla pekiştirecek katılımcılar müze hatıralarıyla atölyeden ayrılacaklar.