Bayram namazları, birlik ve beraberliğin sembolü olarak değerlendirilir. Kurban Bayramı yaklaşırken bayram namazı saatleri de merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ankara, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 81 il için bayram namazı vakti paylaşıldı. Bilindiği gibi, bu yıl Kurban Bayramı 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz 2022 Salı günü sona erecek.

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? | 2022 KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATİ

Bayramın ilk günü camilere akın edecek olanlar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı vakti açıklandı. Peki, 2022 Kurban Bayramı namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Ankara, İzmir, İstanbul, Bursa, Konya, Trabzon, Gaziantep ve diğer illerdeki bayram namazı saati şöyle: