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İl il koronavirüs risk haritası 15 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin listesi güncel

Kademeli normalleşme sebebiyle Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklerine göre ayrıldı ve kısıtlamalar belirlendi. Vakalardaki artış ile haftalık olarak illerdeki renklerde değişim yaşanırken yeni tedbirler getirilecek. Peki Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte İl il koronavirüs risk haritası...

İl il koronavirüs risk haritası 15 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin listesi güncel

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme sürecine geçtiğimizi duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı 27 Şubat - 5 Mart koronavirüs risk haritası verilerini yayınladı. İşte il il koronavirüs risk haritası...

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

27 ŞUBAT - 5 MART HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajıyla paylaştı.

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki verilerin yer aldığı haritada önceki haftaya göre değişim dikkat çekti. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü il Sinop oldu. Sinop'ta artış 100 binde 154 olurken bu ili 100 binde 95 ile Kilis, 100 binde 86 ile Samsun, 100 binde 73 ile Amasya ve Edirne izledi.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Artvin109,14
Aydın49,42
Balıkesir172,46
Bartın75,89
Batman8,87
Bayburt39,07
Bilecik65,38
Bingöl17,04
Bitlis29,06
Bolu68,30
Burdur105,21
Bursa58,55
Çanakkale107,29
Çankırı22,87
Çorum44,71
Denizli38,81
Diyarbakır19,85
Düzce55,60
Edirne180,01
Elazığ35,72
Erzincan31,14
Erzurum52,22
Eskişehir48,27
Gaziantep44,40
Giresun282,14
Gümüşhane151,73
Hakkari5,35
Hatay61,95
Iğdır24,84
Isparta47,24
İstanbul111,57
İzmir66,47
Kahramanmaraş41,52
Karabük41,46
Karaman55,31
Kars25,27
Kastamonu65,63
Kayseri97,72
Kırıkkale62,43
Kırklareli116,94
Kırşehir40,32
Kilis163,17
Kocaeli112,25
Konya150,98
Kütahya85,31
Malatya53,22
Manisa50,81
Mardin10,88
Mersin100,82
Muğla65,75
Muş23,84
Nevşehir35,41
Niğde82,58
Ordu280,27
Osmaniye173,91
Rize208,21
Sakarya139,93
Samsun348,36
Siirt12,08
Sinop314,15
Sivas24,06
Şanlıurfa16,03
Şırnak5,76
Tekirdağ111,19
Tokat228,82
Trabzon226,14
Tunceli26,37
Uşak10,83
Van17,49
Yalova134,76
Yozgat35,55
Zonguldak64,61

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

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