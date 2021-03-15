Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme sürecine geçtiğimizi duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı 27 Şubat - 5 Mart koronavirüs risk haritası verilerini yayınladı. İşte il il koronavirüs risk haritası...

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

27 ŞUBAT - 5 MART HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı "Yüksek riskli illerimiz risklerini düşürmek için daha tedbirli olmalı. Normalleşme kontrollü gerçekleşmeli" mesajıyla paylaştı.

27 Şubat-5 Mart tarihleri arasındaki verilerin yer aldığı haritada önceki haftaya göre değişim dikkat çekti. Önceki haftaya göre en çok artışın görüldüğü il Sinop oldu. Sinop'ta artış 100 binde 154 olurken bu ili 100 binde 95 ile Kilis, 100 binde 86 ile Samsun, 100 binde 73 ile Amasya ve Edirne izledi.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Artvin 109,14 Aydın 49,42 Balıkesir 172,46 Bartın 75,89 Batman 8,87 Bayburt 39,07 Bilecik 65,38 Bingöl 17,04 Bitlis 29,06 Bolu 68,30 Burdur 105,21 Bursa 58,55 Çanakkale 107,29 Çankırı 22,87 Çorum 44,71 Denizli 38,81 Diyarbakır 19,85 Düzce 55,60 Edirne 180,01 Elazığ 35,72 Erzincan 31,14 Erzurum 52,22 Eskişehir 48,27 Gaziantep 44,40 Giresun 282,14 Gümüşhane 151,73 Hakkari 5,35 Hatay 61,95 Iğdır 24,84 Isparta 47,24 İstanbul 111,57 İzmir 66,47 Kahramanmaraş 41,52 Karabük 41,46 Karaman 55,31 Kars 25,27 Kastamonu 65,63 Kayseri 97,72 Kırıkkale 62,43 Kırklareli 116,94 Kırşehir 40,32 Kilis 163,17 Kocaeli 112,25 Konya 150,98 Kütahya 85,31 Malatya 53,22 Manisa 50,81 Mardin 10,88 Mersin 100,82 Muğla 65,75 Muş 23,84 Nevşehir 35,41 Niğde 82,58 Ordu 280,27 Osmaniye 173,91 Rize 208,21 Sakarya 139,93 Samsun 348,36 Siirt 12,08 Sinop 314,15 Sivas 24,06 Şanlıurfa 16,03 Şırnak 5,76 Tekirdağ 111,19 Tokat 228,82 Trabzon 226,14 Tunceli 26,37 Uşak 10,83 Van 17,49 Yalova 134,76 Yozgat 35,55 Zonguldak 64,61

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI