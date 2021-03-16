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İl il koronavirüs risk haritası 16 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin listesi güncel

Kademeli normalleşme sebebiyle Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklerine göre ayrıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı... İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu. Vakalardaki artış ile haftalık olarak illerdeki renklerde değişim yaşanırken yeni tedbirler getirilecek. Peki Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte İl il koronavirüs risk haritası...

İl il koronavirüs risk haritası 16 Mart! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin listesi güncel

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? Merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşme sürecine geçtiğimizi duyurmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı...

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün."

Sağlık Bakanlığı 6-12 Mart illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. İşte il il koronavirüs risk haritası...

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

6-12 MART İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel haritayı paylaştı.

6-12 Mart tarihleri arasındaki verilerin yer aldığı haritada önceki haftaya göre değişim dikkat çekti.

İllere göre 6-12 Mart tarihleri arasında Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 oldu.

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Kovid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana63,00
Adıyaman154,63
Afyon47,50
Ağrı22,22
Aksaray173,52
Amasya163,64
Ankara68,53
Antalya95,16
Ardahan73,83
Artvin100,88
Aydın58,71
Balıkesir257,60
Bartın62,82
Batman15,64
Bayburt51,28
Bilecik81,38
Bingöl25,20
Bitlis15,95
Bolu65,76
Burdur86,49
Bursa78,47
Çanakkale149,76
Çankırı47,29
Çorum73,19
Denizli41,50
Diyarbakır17,83
Düzce81,63
Edirne200,36
Elazığ29,59
Erzincan53,75
Erzurum45,63
Eskişehir74,59
Gaziantep67,44
Giresun296,84
Gümüşhane137,61
Hakkari7,84
Hatay69,43
Iğdır80,97
Isparta61,09
İstanbul178,25
İzmir78,57
Kahramanmaraş56,50
Karabük47,21
Karaman56,88
Kars24,92
Kastamonu118,23
Kayseri142,95
Kırıkkale88,27
Kırklareli137,12
Kırşehir47,73
Kilis255,62
Kocaeli138,39
Konya203,91
Kütahya85,14
Malatya92,66
Manisa50,12
Mardin17,32
Mersin96,75
Muğla80,24
Muş27,24
Nevşehir64,60
Niğde89,21
Ordu248,62
Osmaniye198,89
Rize188,18
Sakarya90,15
Samsun458,53
Siirt2,11
Sinop345,56
Sivas43,88
Şanlıurfa15,41
Şırnak4,46
Tekirdağ121,64
Tokat243,53
Trabzon222,32
Tunceli53,93
Uşak19,22
Van20,36
Yalova200,33
Yozgat46,05
Zonguldak75,44

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

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