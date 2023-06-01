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Hangi ilden kaç milletvekili çıktı? İşte 28. Dönem milletvekili sayısı ve isim listesi

28. Dönem il il milletvekili sayısı ve isim listesi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından netleşti. Kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayımlanırken yeni dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yer alacak olan partilerin milletvekilleri netlik kazandı. İşte 28. Dönem milletvekilleri sayısı ve isim listesi detayları...

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    İl il milletvekili sayısı, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen 28. Dönem Milletvekili Seçimi kesin sonucunda açıklandı.  Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener,  AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve TİP milletvekili vekil sayılarını açıkladı. Kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayımlanırken gözler "Hangi ilden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?" sorusuna çevrildi. TBMM'de 81 ilden 600 milletvekili çıkıyor. İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah ve TİP milletvekilleri tam listesi...
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?

    28. Dönem Milletvekili seçim sonuçları Resmi Gazete'de

    14 Mayıs milletvekili seçimleri kesin sonuçları da Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam yüzde 87,05 oranında seçimlere katılım sağlanırken AK Parti'nin 268, Yeniden Refah 5, MHP, 50, YSP 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti'nin 43 milletvekili kazandığı belirlendi.

    İL İL PARTİLERİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI

    AK Parti: 268 Milletvekili

    CHP: 169 Milletveklili

    MHP: 50 Milletvekili

    İYİ Parti: 43 Milletvekili

    Yeniden Refah: 5

    Yeşil Sol Parti: 61

    TİP: 4
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  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?
  • İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ 2023 | Hangi şehirden kaç milletvekili çıktı? 28. Dönem milletvekilleri kimler, hangi parti kaç vekil çıkardı?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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