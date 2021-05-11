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İl il risk haritası 11 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 1-7 Mayıs tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası haberimizde...

İl il risk haritası 11 Mayıs! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanlığı 1-7 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada,"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana61,41
Adıyaman94,55
Afyon212,64
Ağrı264,27
Aksaray163,12
Amasya216,70
Ankara247,68
Antalya131,38
Ardahan255,82
Artvin141,00
Aydın102,23
Balıkesir200,20
Bartın219,62
Batman91,25
Bayburt264,92
Bilecik259,24
Bingöl122,09
Bitlis132,20
Bolu282,72
Burdur170,73
Bursa207,97
Çanakkale233,59
Çankırı196,44
Çorum218,25
Denizli155,92
Diyarbakır86,97
Düzce222,66
Edirne204,53
Elazığ145,76
Erzincan270,02
Erzurum303,58
Eskişehir245,83
Gaziantep134,83
Giresun236,90
Gümüşhane187,01
Hakkari89,84
Hatay72,20
Iğdır153,99
Isparta211,44
İstanbul359,99
İzmir161,92
Kahramanmaraş91,68
Karabük222,48
Karaman216,54
Kars227,78
Kastamonu340,08
Kayseri261,00
Kırıkkale243,99
Kırklareli287,23
Kırşehir189,27
Kilis132,36
Kocaeli297,76
Konya228,09
Kütahya273,46
Malatya205,05
Manisa145,25
Mardin62,36
Mersin84,71
Muğla132,90
Muş95,11
Nevşehir254,79
Niğde203,83
Ordu260,97
Osmaniye79,12
Rize270,94
Sakarya197,67
Samsun189,00
Siirt78,23
Sinop167,24
Sivas234,00
Şanlıurfa66,89
Şırnak36,08
Tekirdağ318,48
Tokat224,13
Trabzon198,55
Tunceli123,44
Uşak132,09
Van71,95
Yalova197,07
Yozgat204,25
Zonguldak309,37

TAM KAPANMA SÜRECİ BAŞLIYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürecek yeni Covid-19 tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim imalat gıda temizlik sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite ile çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır” dedi.

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