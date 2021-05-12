Sağlık Bakanlığı 1-7 Mayıs illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada,"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısını gösteren insidans haritasını aşağıda bulabilirsiniz. Kararlılığımız vaka sayılarını düşürmeye devam edecek." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı Adana 61,41 Adıyaman 94,55 Afyon 212,64 Ağrı 264,27 Aksaray 163,12 Amasya 216,70 Ankara 247,68 Antalya 131,38 Ardahan 255,82 Artvin 141,00 Aydın 102,23 Balıkesir 200,20 Bartın 219,62 Batman 91,25 Bayburt 264,92 Bilecik 259,24 Bingöl 122,09 Bitlis 132,20 Bolu 282,72 Burdur 170,73 Bursa 207,97 Çanakkale 233,59 Çankırı 196,44 Çorum 218,25 Denizli 155,92 Diyarbakır 86,97 Düzce 222,66 Edirne 204,53 Elazığ 145,76 Erzincan 270,02 Erzurum 303,58 Eskişehir 245,83 Gaziantep 134,83 Giresun 236,90 Gümüşhane 187,01 Hakkari 89,84 Hatay 72,20 Iğdır 153,99 Isparta 211,44 İstanbul 359,99 İzmir 161,92 Kahramanmaraş 91,68 Karabük 222,48 Karaman 216,54 Kars 227,78 Kastamonu 340,08 Kayseri 261,00 Kırıkkale 243,99 Kırklareli 287,23 Kırşehir 189,27 Kilis 132,36 Kocaeli 297,76 Konya 228,09 Kütahya 273,46 Malatya 205,05 Manisa 145,25 Mardin 62,36 Mersin 84,71 Muğla 132,90 Muş 95,11 Nevşehir 254,79 Niğde 203,83 Ordu 260,97 Osmaniye 79,12 Rize 270,94 Sakarya 197,67 Samsun 189,00 Siirt 78,23 Sinop 167,24 Sivas 234,00 Şanlıurfa 66,89 Şırnak 36,08 Tekirdağ 318,48 Tokat 224,13 Trabzon 198,55 Tunceli 123,44 Uşak 132,09 Van 71,95 Yalova 197,07 Yozgat 204,25 Zonguldak 309,37

TAM KAPANMA SÜRECİ BAŞLIYOR!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrasına kadar sürecek yeni Covid-19 tedbirlerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19.00’dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim imalat gıda temizlik sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasite ile çalışabilecektir. Önceki uygulamalardan farklı olarak bu defa konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir. Hizmetlerini sürdürecek olan kamu kurumlarındaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirilecektir. Uzaktan çalışan kamu personeli de sokağa çıkma sınırlamasına tabi olacaktır. Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir. Tarım sektöründe çalışanların faaliyetlerini salgın tedbirlerine uygun şekilde yürütebilmesi için gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır. İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır” dedi.