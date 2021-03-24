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İl il risk haritası 24 Mart! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 13-19 Mart tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. Peki Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri? İşte İl il risk haritası...

İl il risk haritası 24 Mart! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı...

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı: "İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün."

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri nedir? soruları ise merak konusu oldu. İşte il il koronavirüs risk haritası...

13-19 MART HAFTALIK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Mart haftasında illere göre 100 bin kişiye düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25'ten 251,12'ye, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a, İzmir'de 78,57'den 111,41'e yükseldi. Haftalık verilere göre 100 binde en fazla vakanın başını çeken Samsun'da oran 508,97 oldu.

Samsun'u Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova takip etti. Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Ankara ve İzmir ise ilk kez kırmızı renge döndü.

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

İl AdıSayı
Adana61,58
Adıyaman169,81
Afyon47,36
Ağrı41,46
Aksaray214,42
Amasya194,04
Ankara107,99
Antalya119,18
Ardahan86,31
Artvin113,86
Aydın69,07
Balıkesir288,16
Bartın76,89
Batman28,54
Bayburt74,47
Bilecik114,30
Bingöl47,56
Bitlis23,08
Bolu100,38
Burdur72,26
Bursa97,14
Çanakkale202,75
Çankırı122,64
Çorum138,65
Denizli49,38
Diyarbakır18,78
Düzce95,28
Edirne219,49
Elazığ80,11
Erzincan124,13
Erzurum72,40
Eskişehir116,56
Gaziantep87,33
Giresun356,35
Gümüşhane105,15
Hakkari15,69
Hatay61,77
Iğdır107,30
Isparta74,49
İstanbul251,12
İzmir111,41
Kahramanmaraş67,37
Karabük84,15
Karaman89,44
Kars30,53
Kastamonu197,41
Kayseri196,07
Kırıkkale73,91
Kırklareli155,09
Kırşehir61,31
Kilis258,42
Kocaeli176,39
Konya252,18
Kütahya111,33
Malatya140,54
Manisa64,66
Mardin17,08
Mersin80,70
Muğla92,33
Muş21,16
Nevşehir79,35
Niğde104,40
Ordu258,87
Osmaniye198,52
Rize202,41
Sakarya124,49
Samsun508,97
Siirt14,20
Sinop309,06
Sivas55,83
Şanlıurfa18,30
Şırnak8,18
Tekirdağ168,26
Tokat248,72
Trabzon246,95
Tunceli63,52
Uşak19,49
Van27,41
Yalova275,31
Yozgat92,82
Zonguldak81,02

Koronavirüs salgınına karşı alınan 'Kontrollü Normalleşme' tedbirleri kapsamında her hafta vaka sayısına göre risk durumu göz önünde bulundurularak illerin renkleri yeniden tespit edilecek ve iki hafta bir normalleşme uygulaması güncellenecek.

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