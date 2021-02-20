Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Normalleşme adımlarını titizlikle çalışıyoruz. Yerinde karar dönemi ile kademeli normalleşeceğiz. 1 Mart itibariyle süreç belirlenen kriterler çerçevesinde dört risk seviyesinde Valilerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıha kurullarımızla başlayacak" dedi. Peki il il korona vaka sayısı kaç oldu?

İL İL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ?

Sağlık Bakanı Koca "Geçen haftaya göre 1 haftada 100.000 nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz." açıklamasında bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan il il koronavirüs tablosu şöyle:

İLLERİN KATEGORİSİ NASIL BELİRLENECEK?

* Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli",

* Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller "orta riskli",

* Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller "yüksek riskli",

* Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise "çok yüksek riskli" olarak belirlenecek.

* Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

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