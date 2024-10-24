İlaç fiyatlarına zam geldi! İlaç fiyatları ne kadar arttı?
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru arttı ve dolayısıyla ilaç fiyatları da yükseldi. Peki, ilaç fiyatlarına ne kadar zam geldi? İşte, detaylar...
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 25 Ekim'den itibaren geçerli olacak yeni kararda İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuru yüzde 23.5 arttı. Peki, ilaç fiyatlarına ne kadar zam geldi, euro değeri ne kadar arttı? İşte, detaylar...
İLAÇ FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?
Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Euro değeri 2024 yılı Ekim ayında yüzde 23,5 arttırılarak, yeni dönemsel Euro değeri 21,6721 TL olarak belirlendi.
BAREM DEĞERİ DE ARTTI
Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL ve diğer ürünlerde ise 39,05 TL oldu. Söz konusu karar 25 Ekim 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.