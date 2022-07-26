İlahiyat taban puanları ÖSYM 2022: İlahiyat Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları belli oldu

YKS sınavının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Tercih dönemi öncesinden en çok aranan bölümlerin başında İlahiyat gelmektedir. İşte İlahiyat bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!

İLAHİYAT TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday İlahiyat taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 İlahiyat bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması….