YKS sınavının 18 Temmuz tarihinde açıklanmasının ardından, adaylar gözünü tercih dönemine çevirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercihleri bu sene 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden gerçekleşecek. Tercih dönemi öncesinden en çok aranan bölümlerin başında İlahiyat gelmektedir. İşte İlahiyat bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları!
İLAHİYAT TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
2022 YKS sonuçları 18 Temmuz günü, ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce aday İlahiyat taban puanları ve başarı sıralaması ile tercih işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, 2022 İlahiyat bölümü üniversite taban puanları ve başarı sıralaması….
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kontenjan
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı Sırası
|Taban Puanı
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|İlahiyat (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|6+0
5+0
3+0
—
|6
5
3
—
|18
81
110
—
|512,30958
516,51507
508,94714
—
|İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
|İlahiyat (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|34+0
30+0
27+0
—
|34
30
27
—
|845
1.620
1.864
—
|434,26472
450,78736
446,97446
—
|Marmara Üniversitesi
|İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
40+1
40+1
40+1
|36
41
41
41
|2.783
2.760
3.353
3.230
|403,90549
436,52797
434,16257
422,05369
|Marmara Üniversitesi
|İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|6.967
5.220
4.817
3.950
|383,38850
420,95964
425,99657
417,93819
|İstanbul Üniversitesi
|İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|18.797
11.000
9.343
8.330
|358,45446
402,83025
410,93523
402,11212
|Marmara Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|255+7
280+7
280+7
300+8
|262
287
287
308
|13.881
10.300
12.013
10.000
|366,43749
404,32164
405,13216
397,93806
|Ankara Üniversitesi
|İlahiyat (İngilizce) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|21.531
12.400
15.627
11.200
|354,73366
399,87054
398,82986
395,31698
|İstanbul Üniversitesi
|İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+1
30+1
30+1
30+1
|26
31
31
31
|20.436
13.800
15.221
11.300
|356,17141
396,85784
399,43844
395,05793
|Marmara Üniversitesi
|İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|3.663
—
—
—
|398,01180
—-
—
—
|Marmara Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
70+2
80+2
80+2
|62
72
82
82
|23.696
18.200
22.856
18.900
|351,92971
389,59292
389,23709
382,50574
|İstanbul Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|160+4
180+5
180+5
180+5
|164
185
185
185
|37.269
22.700
23.784
17.600
|338,53900
383,33399
388,20833
384,34760
|İstanbul Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|57.915
31.500
33.256
27.300
|324,29622
373,55243
378,92138
372,64688
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
200+5
210+6
220+6
|185
205
216
226
|52.424
35.500
37.907
26.400
|327,66004
369,79630
375,13296
373,64284
|Ankara Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|198+5
230+6
230+6
240+6
|203
236
236
246
|62.501
40.900
45.954
32.800
|321,72780
365,21268
369,39442
367,60540
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|170+5
190+5
190+5
190+5
|175
195
195
195
|69.300
45.800
46.330
32.700
|318,21762
361,54194
369,13514
367,68758
|Sakarya Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
200+5
200+5
200+5
|185
205
205
205
|86.650
58.700
57.486
47.800
|310,30603
353,26444
362,33375
356,42513
|Kocaeli Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
110+3
100+3
100+3
|111
113
103
103
|99.313
62.500
60.862
48.400
|305,20676
351,02407
360,51262
356,02443
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
40+1
40+1
40+1
|36
41
41
41
|103.278
68.900
64.329
43.200
|303,71533
347,53583
358,63529
359,49422
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
150+4
150+4
160+4
|139
154
154
164
|150.346
65.000
68.495
56.900
|288,79955
349,60017
356,52456
350,96934
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
200+5
200+5
200+5
|185
205
205
205
|114.381
74.000
69.810
56.700
|299,83688
344,93891
355,81678
351,04797
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|162+5
190+5
200+5
220+6
|167
195
205
226
|110.625
71.700
72.572
66.700
|301,10905
346,09367
354,50901
345,75564
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
140+4
140+4
150+4
|129
144
144
154
|122.156
74.300
72.877
61.500
|297,25515
344,76993
354,36396
348,44897
|Akdeniz Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
150+4
150+4
140+4
|139
154
154
144
|125.483
77.900
77.110
70.900
|296,22659
343,04859
352,43734
343,80054
|Erciyes Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
200+5
200+5
200+5
|185
205
205
205
|137.043
78.000
77.874
57.600
|292,61385
343,01043
352,08925
350,54155
|Gaziantep Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|111
123
123
123
|98.484
74.200
79.490
65.400
|305,53498
344,84941
351,36830
346,45196
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|144+4
160+4
160+4
160+4
|148
164
164
164
|133.693
79.100
80.569
62.800
|293,64283
342,45190
350,89281
347,78455
|Marmara Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|25+0
—
—
—
|25
—
—
—
|25.975
—
—
—
|349,31507
—-
—
—
|Çukurova Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|145+4
160+4
160+4
160+4
|149
164
164
164
|135.861
95.800
86.970
72.300
|292,96671
335,18144
348,15949
343,15858
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|111
123
123
123
|182.741
95.500
87.032
72.000
|280,49969
335,29684
348,13803
343,30654
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
120+3
130+4
120+3
|111
123
134
123
|143.283
95.400
92.143
82.600
|290,77726
335,31107
346,10751
338,64601
|Balıkesir Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|111
123
123
123
|169.645
104.000
94.024
83.400
|283,71838
331,82936
345,35666
338,29527
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
150+4
150+4
150+4
|139
154
154
154
|207.423
96.600
94.460
72.300
|274,91107
334,86926
345,17893
343,16081
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
90+3
80+2
60+2
|82
93
82
62
|135.779
108.000
101.971
86.100
|292,99535
330,23567
342,24004
337,15853
|İstanbul Üniversitesi
|İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|34.041
—
—
—
|341,31676
—-
—
—
|Trabzon Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|153+4
170+5
170+5
175+5
|157
175
175
180
|244.778
115.000
104.708
83.400
|267,37421
327,84954
341,21874
338,27111
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
150+4
170+5
180+5
|139
154
175
185
|162.693
110.000
106.508
92.300
|285,51218
329,51071
340,57160
334,72576
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|190+5
210+6
220+6
240+6
|195
216
226
246
|146.274
108.000
107.489
99.700
|289,92661
330,29281
340,21922
331,96869
|Atatürk Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
200+5
210+6
220+6
|185
205
216
226
|154.639
99.900
110.512
89.000
|287,61804
333,58990
339,14036
336,02351
|Ordu Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
100+3
100+3
90+3
|93
103
103
93
|194.676
117.000
111.359
95.400
|277,73973
327,13854
338,85047
333,55148
|Sakarya Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
150+4
160+4
160+4
|139
154
164
164
|322.686
109.000
113.489
97.400
|254,01078
330,13445
338,12999
332,79068
|Harran Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
210+6
210+6
220+6
|185
216
216
226
|180.458
126.000
113.758
102.000
|281,05653
324,10984
338,03158
330,86988
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|170+5
190+5
190+5
200+5
|175
195
195
205
|236.894
120.000
120.986
104.000
|268,91230
325,99013
335,62280
330,22117
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|99+3
110+3
100+3
100+3
|102
113
103
103
|246.981
129.000
121.641
103.000
|266,94409
322,98009
335,40812
330,72616
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
90+3
90+3
90+3
|82
93
93
93
|183.520
126.000
122.109
105.000
|280,30619
324,12125
335,24523
329,85935
|Marmara Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|41.597
—
—
—
|335,11691
—-
—
—
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
200+5
210+6
220+6
|185
205
216
226
|253.369
133.000
124.913
103.000
|265,75505
321,89141
334,34578
330,79653
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
150+4
150+4
150+4
|139
154
154
154
|217.161
130.000
126.464
105.000
|272,87161
322,58595
333,86449
329,99004
|Dicle Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|310+8
350+9
400+10
300+8
|318
359
410
308
|189.902
128.000
127.218
95.600
|278,81692
323,51525
333,63349
333,48221
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|198+5
230+6
240+6
250+7
|203
236
246
257
|230.290
145.000
136.404
112.000
|270,20649
318,17836
330,79774
327,44294
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
140+4
150+4
160+4
|129
144
154
164
|325.981
146.000
136.408
118.000
|253,49258
317,85693
330,79704
325,49917
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
90+3
80+2
80+2
|82
93
82
82
|281.274
138.000
138.385
118.000
|260,73436
320,22583
330,20373
325,50868
|Amasya Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|99+3
110+3
100+3
90+3
|102
113
103
93
|285.927
147.000
138.759
109.000
|259,94423
317,50918
330,08367
328,47340
|Erciyes Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
150+4
150+4
160+4
|129
154
154
164
|368.905
144.000
140.692
117.000
|247,18560
318,21091
329,50340
325,82621
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|160+4
180+5
190+5
200+5
|164
185
195
205
|313.066
154.000
141.573
112.000
|255,51102
315,36670
329,25096
327,58295
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
90+3
60+2
60+2
|100
93
62
62
|Dolmadı
186.000
141.969
135.000
|Dolmadı
306,78326
329,12861
320,36925
|Düzce Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|111
123
123
123
|249.062
152.000
142.226
112.000
|266,55938
315,96261
329,05361
327,55826
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|117+3
130+4
130+4
140+4
|120
134
134
144
|320.781
150.000
143.504
124.000
|254,30587
316,57087
328,69113
323,69407
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|234+6
300+8
200+5
100+3
|238
308
205
103
|Dolmadı
201.000
154.608
109.000
|Dolmadı
303,20936
325,59908
328,55483
|İstanbul Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|51.258
—
—
—
|328,38084
—-
—
—
|Gaziantep Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
80+2
120+3
120+3
|72
82
123
123
|182.760
147.000
148.447
136.000
|280,49227
317,45910
327,28320
320,19015
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
140+4
140+4
150+4
|111
144
144
154
|368.601
158.000
150.857
131.000
|247,23026
314,32129
326,60533
321,59011
|Atatürk Üniversitesi
|İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
40+1
40+1
40+1
|36
41
41
41
|270.061
159.000
152.689
135.000
|262,71715
313,84791
326,12823
320,22176
|Trabzon Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
70+2
70+2
75+2
|62
72
72
77
|406.997
182.000
153.914
131.000
|241,95695
307,85568
325,79644
321,57268
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|107+3
130+4
130+4
140+4
|110
134
134
144
|329.607
171.000
156.534
127.000
|252,94111
310,65183
325,07490
322,83731
|Siirt Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|111
123
123
123
|283.554
171.000
166.741
122.000
|260,34632
310,62982
322,32297
324,43824
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|111
123
123
123
|295.805
179.000
159.642
141.000
|258,29703
308,56833
324,23190
318,48714
|Çukurova Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
140+4
140+4
140+4
|129
144
144
144
|309.828
190.000
161.153
138.000
|256,03083
305,85159
323,79609
319,50147
|Harran Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
110+3
110+3
120+3
|93
113
113
123
|306.769
201.000
163.863
156.000
|256,53657
303,24908
323,09607
314,40943
|Hitit Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|117+3
120+3
120+3
120+3
|120
123
123
123
|383.786
186.000
164.767
128.000
|245,09005
306,91524
322,84492
322,54135
|Kastamonu Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|111
123
123
123
|376.330
191.000
169.495
134.000
|246,13964
305,53900
321,62480
320,80974
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|99+3
110+3
100+3
100+3
|99
113
103
103
|Dolmadı
214.000
169.785
141.000
|Dolmadı
300,21290
321,55611
318,48310
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
100+3
100+3
100+3
|85
103
103
103
|Dolmadı
201.000
171.036
146.000
|Dolmadı
303,19906
321,23621
317,23168
|Dicle Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|160+4
150+4
100+3
—
|164
154
103
—
|524.854
213.000
171.895
—
|225,63590
300,43791
321,01395
—
|Sinop Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|322.350
180.000
172.071
134.000
|254,06923
308,29705
320,96869
320,59239
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|111
123
123
123
|377.645
206.000
173.014
156.000
|245,94984
302,04111
320,72952
314,47374
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|117+3
120+3
120+3
120+3
|110
123
123
123
|Dolmadı
210.000
178.531
148.000
|Dolmadı
301,08114
319,33858
316,60409
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|117+3
130+4
130+4
120+3
|120
134
134
123
|464.362
209.000
180.450
143.000
|234,61176
301,28806
318,87691
318,03369
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
150+4
150+4
150+4
|139
154
154
154
|334.846
207.000
181.269
151.000
|252,14803
301,83756
318,68358
315,84433
|Atatürk Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|105+3
140+4
150+4
160+4
|108
144
154
164
|292.216
187.000
184.682
155.000
|258,87960
306,69215
317,86068
314,66691
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+2
80+2
80+2
90+3
|62
82
82
93
|346.873
209.000
187.409
174.000
|250,35829
301,44283
317,19882
310,11795
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
140+4
140+4
150+4
|81
144
144
154
|Dolmadı
210.000
190.542
169.000
|Dolmadı
301,18030
316,43340
311,11222
|Artvin Çoruh Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
100+3
100+3
100+3
|93
103
103
103
|469.767
215.000
195.405
159.000
|233,90980
299,85731
315,30127
313,73955
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|99+3
130+4
140+4
150+4
|102
134
144
154
|552.405
218.000
195.636
174.000
|217,23563
299,25192
315,25191
309,98375
|Kafkas Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|180+5
200+5
140+4
160+4
|185
205
144
164
|530.350
265.000
196.784
166.000
|224,55209
289,29877
314,99769
311,89301
|Kırklareli Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
100+3
120+3
120+3
|82
103
123
123
|Dolmadı
230.000
199.116
162.000
|Dolmadı
296,53622
314,45201
312,99342
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|153+4
160+4
160+4
160+4
|94
164
164
164
|Dolmadı
224.000
200.251
181.000
|Dolmadı
297,85369
314,18303
308,25997
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
130+4
130+4
130+4
|108
134
134
134
|Dolmadı
213.000
203.962
186.000
|Dolmadı
300,47548
313,34405
307,14110
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
140+4
150+4
160+4
|78
144
154
164
|Dolmadı
241.000
207.810
182.000
|Dolmadı
294,23587
312,45717
308,17797
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
100+3
100+3
80+2
|36
103
103
82
|Dolmadı
253.000
211.614
171.000
|Dolmadı
291,84854
311,61642
310,68151
|Gümüşhane Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
140+4
140+4
140+4
|117
144
144
144
|Dolmadı
247.000
212.111
168.000
|Dolmadı
292,94129
311,50999
311,38922
|Amasya Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|99+3
110+3
90+3
90+3
|37
113
93
93
|Dolmadı
257.000
216.293
184.000
|Dolmadı
290,88752
310,60551
307,62522
|Düzce Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
—
|53
82
82
—
|Dolmadı
240.000
218.601
—
|Dolmadı
294,53404
310,10881
—
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|42
82
82
82
|Dolmadı
260.000
222.931
195.000
|Dolmadı
290,35874
309,18349
305,15741
|Bayburt Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|153+4
170+5
180+5
180+5
|130
175
185
185
|Dolmadı
267.000
225.064
183.000
|Dolmadı
288,94230
308,73791
307,77151
|İstanbul Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|90.970
—
—
—
|308,46045
—-
—
—
|Sinop Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
80+2
80+2
80+2
|41
82
82
82
|Dolmadı
262.000
227.719
204.000
|Dolmadı
289,83746
308,18241
303,12926
|Iğdır Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|125+4
140+4
140+4
160+4
|129
144
144
164
|503.757
274.000
235.816
187.000
|229,22773
287,56427
306,48694
306,86017
|Hitit Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
100+3
100+3
100+3
|49
103
103
103
|Dolmadı
290.000
236.213
206.000
|Dolmadı
284,44169
306,40964
302,77838
|Ardahan Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|80+2
90+3
80+2
—
|61
93
82
—
|Dolmadı
288.000
247.608
—
|Dolmadı
284,92109
304,13525
—
|Kastamonu Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
120+3
|37
123
123
123
|Dolmadı
297.000
247.673
208.000
|Dolmadı
283,22481
304,12752
302,40201
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
110+3
110+3
120+3
|39
113
113
123
|Dolmadı
296.000
250.764
218.000
|Dolmadı
283,41183
303,50310
300,32648
|Kırklareli Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|90+3
100+3
100+3
120+3
|35
103
103
123
|Dolmadı
322.000
253.063
230.000
|Dolmadı
278,61402
303,04573
297,90036
|Siirt Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|99+3
110+3
110+3
110+3
|62
113
113
113
|Dolmadı
315.000
253.073
213.000
|Dolmadı
279,83703
303,04346
301,26392
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
120+3
120+3
100+3
|46
123
123
103
|Dolmadı
314.000
254.753
216.000
|Dolmadı
280,12052
302,72861
300,56801
|Hakkari Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
150+4
100+3
100+3
|139
154
103
103
|549.377
396.000
271.510
209.000
|218,92497
266,09568
299,45861
302,14747
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|111.252
—
—
—
|300,88903
—-
—
—
|Gümüşhane Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
140+4
120+3
120+3
|33
144
123
123
|Dolmadı
338.000
265.182
226.000
|Dolmadı
275,70991
300,69156
298,52316
|Şırnak Üniversitesi
|İlahiyat (4 Yıllık)
|SÖZ
|135+4
140+4
140+4
140+4
|134
144
144
144
|Dolmadı
333.000
274.396
218.000
|Dolmadı
276,64612
298,89915
300,19866
|Bayburt Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|99+3
110+3
120+3
120+3
|45
113
123
123
|Dolmadı
359.000
271.466
235.000
|Dolmadı
272,26016
299,46749
296,89982
|Kafkas Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|70+2
100+3
100+3
120+3
|43
103
103
123
|Dolmadı
370.000
271.726
234.000
|Dolmadı
270,34334
299,41509
296,97391
|Gaziantep Üniversitesi
|İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
40+1
—
—
|36
41
—
—
|214.622
223.000
—
—
|273,39392
298,06388
—
—
|Iğdır Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|108+3
100+3
100+3
120+3
|21
103
103
123
|Dolmadı
379.000
282.185
234.000
|Dolmadı
268,79955
297,47217
297,08809
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|162.191
—
—
—
|285,63108
—-
—
—
|Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan- Kazakistan)
|İlahiyat (Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
10+0
10+0
15+0
|7
10
10
15
|Dolmadı
784.000
421.573
422.000
|Dolmadı
213,47142
274,76973
267,94320
|Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|218.984
—
—
—
|272,50256
—-
—
—
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|232.649
—
—
—
|269,74364
—-
—
—
|Gaziantep Üniversitesi
|İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|238.471
—
—
—
|268,61681
—-
—
—
|Ankara Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|22+0
—
—
—
|22
—
—
—
|238.769
—
—
—
|268,55408
—-
—
—
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|246.173
—
—
—
|267,10203
—-
—
—
|Gaziantep Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|277.232
—
—
—
|261,44205
—-
—
—
|Sakarya Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|282.556
—
—
—
|260,51514
—-
—
—
|Manisa Celâl Bayar Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|286.377
—
—
—
|259,86597
—-
—
—
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|298.993
—
—
—
|257,77515
—-
—
—
|İnönü Üniversitesi (Malatya)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|13+0
—
—
—
|13
—
—
—
|302.253
—
—
—
|257,25327
—-
—
—
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|318.061
—
—
—
|254,73234
—-
—
—
|Yakın Doğu Üniversitesi (Lefkoşa)
|İlahiyat (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|90+0
100+0
100+0
100+0
|10
100
100
100
|Dolmadı
688.000
602.760
594.000
|Dolmadı
225,63484
250,65918
248,72409
|Harran Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|345.676
—
—
—
|250,53803
—-
—
—
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|İlahiyat (Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|35+1
—
—
—
|36
—
—
—
|349.737
—
—
—
|249,93779
—-
—
—
|Siirt Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|356.013
—
—
—
|249,01364
—-
—
—
|Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|13+0
—
—
—
|13
—
—
—
|356.687
—
—
—
|248,91875
—-
—
—
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (Arapça) (4 Yıllık)
|SÖZ
|5+0
—
—
—
|5
—
—
—
|372.013
—
—
—
|246,74701
—-
—
—
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|378.464
—
—
—
|245,84404
—-
—
—
|Akdeniz Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|384.171
—
—
—
|245,03749
—-
—
—
|Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|394.144
—
—
—
|243,66930
—-
—
—
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|397.209
—
—
—
|243,25295
—-
—
—
|Sakarya Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|400.725
—
—
—
|242,77958
—-
—
—
|Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
—
—
—
|11
—
—
—
|405.388
—
—
—
|242,16448
—-
—
—
|Kastamonu Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|415.594
—
—
—
|240,81939
—-
—
—
|Kocaeli Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|416.944
—
—
—
|240,64544
—-
—
—
|Dokuz Eylül Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|18+0
—
—
—
|18
—
—
—
|423.133
—
—
—
|239,84273
—-
—
—
|Dicle Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|30+0
—
—
—
|30
—
—
—
|431.892
—
—
—
|238,71763
—-
—
—
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|453.272
—
—
—
|236,02716
—-
—
—
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|26+0
—
—
—
|26
—
—
—
|455.352
—
—
—
|235,76087
—-
—
—
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|460.509
—
—
—
|235,10290
—-
—
—
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|463.810
—
—
—
|234,67948
—-
—
—
|Çukurova Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|470.836
—
—
—
|233,77193
—-
—
—
|Hitit Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|13+0
—
—
—
|13
—
—
—
|472.793
—
—
—
|233,51600
—-
—
—
|Erciyes Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|482.424
—
—
—
|232,23899
—-
—
—
|Amasya Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
—
—
—
|11
—
—
—
|483.368
—
—
—
|232,11575
—-
—
—
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|13+0
—
—
—
|13
—
—
—
|484.669
—
—
—
|231,93987
—-
—
—
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|492.218
—
—
—
|230,91521
—-
—
—
|Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|17+0
—
—
—
|17
—
—
—
|493.896
—
—
—
|230,67503
—-
—
—
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|498.751
—
—
—
|229,96563
—-
—
—
|Ordu Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|503.960
—
—
—
|229,19509
—-
—
—
|Sinop Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|504.415
—
—
—
|229,12176
—-
—
—
|Atatürk Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|507.015
—
—
—
|228,71980
—-
—
—
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|507.188
—
—
—
|228,69524
—-
—
—
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|510.518
—
—
—
|228,18075
—-
—
—
|Trabzon Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|512.161
—
—
—
|227,90581
—-
—
—
|Fırat Üniversitesi (Elazığ)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|517.223
—
—
—
|227,04865
—-
—
—
|Artvin Çoruh Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|518.047
—
—
—
|226,91149
—-
—
—
|Necmettin Erbakan Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|518.620
—
—
—
|226,80415
—-
—
—
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|528.630
—
—
—
|224,90643
—-
—
—
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|13+0
—
—
—
|13
—
—
—
|530.440
—
—
—
|224,53233
—-
—
—
|Atatürk Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|538.348
—
—
—
|222,69211
—-
—
—
|Erciyes Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|540.862
—
—
—
|221,98512
—-
—
—
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|543.545
—
—
—
|221,17673
—-
—
—
|Gaziantep Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|546.752
—
—
—
|220,04799
—-
—
—
|Balıkesir Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|547.115
—
—
—
|219,88857
—-
—
—
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|547.390
—
—
—
|219,77138
—-
—
—
|Kırklareli Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|547.904
—
—
—
|219,56484
—-
—
—
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|12
—
—
—
|548.709
—
—
—
|219,24367
—-
—
—
|Trabzon Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|17+0
—
—
—
|17
—
—
—
|549.868
—
—
—
|218,67579
—-
—
—
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
|İlahiyat (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|15
—
—
—
|553.150
—
—
—
|216,71025
—-
—
—
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|10
—
—
—
|559.140
—
—
—
|209,13592
—-
—
—
|Dicle Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|560.487
—
—
—
|207,02489
—-
—
—
|Anadolu Üniversitesi
|İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) (4 Yıllık)
|TYT
|14500+363
15000+375
|12112
13.981
|Dolmadı
—
|1.627.472
—
|Anadolu Üniversitesi
|İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) (4 Yıllık)
|TYT
|300+8
500+13
|308
513
|225,47341
225,14215
|1.089.817
1.231.000
|Kırklareli Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Trakya Üniversitesi (Edirne)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Iğdır Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Bayburt Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
—
—
—
|4
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Sinop Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Kafkas Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Hakkari Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|11
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Ardahan Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Pamukkale Üniversitesi (Denizli)
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|11
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Iğdır Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|1
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Şırnak Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Kastamonu Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|10
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Gümüşhane Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|15+0
—
—
—
|10
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Hitit Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|6
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Yozgat Bozok Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|12+0
—
—
—
|5
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Siirt Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ-Ücretli) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
—
—
—
|3
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Bayburt Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık)
|SÖZ
|17+0
—
—
—
|8
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Amasya Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|11+0
—
—
—
|7
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
|İlahiyat (Burslu) (4 Yıllık)
|SÖZ
|60+0
—
—
—
|32
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|Kafkas Üniversitesi
|İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) (4 Yıllık)
|SÖZ
|10+0
—
—
—
|2
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
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