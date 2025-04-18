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        Haberler Magazin İlayda Alişan atıcılıkta hünerlerini sergiledi - Magazin haberleri

        İlayda Alişan hünerlerini sergiledi

        Bir süredir Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan, atıcılıkta hünerlerini sergiledi. O anları yayımlayan Alişan'a videoda; "Sevgilin de mi atıcı" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 08:13 Güncelleme: 18.04.2025 - 08:13
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        Atışta hünerlerini sergiledi
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        İlayda Alişan, sevgilisi Oğulcan Engin ile temel atış eğitimi almaya gitti.

        İlayda Alişan, atış yaptığı anlara ait görüntüleri; "Öğreniyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

        Videoda İlayda Alişan'a, "Sevgilin de mi atıcı" sözleriyle seslenildi.

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        #ilayda alişan
        #oğulcan engin
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