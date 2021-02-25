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İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında? İşte İlayda Alişan'ın hayatı ve oynadığı diziler

Fox TV'nin yeni dizisi Masumiyet'te canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken İlayda Alişan merak ediliyor. Dizinin ilk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte bir anda sosyal medyada gündem olan İlayda Alişan'ın yaşı araştırılıyor. İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında? İşte İlayda Alişan'ın hayatı ve oynadığı diziler

İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında? İşte İlayda Alişan'ın hayatı ve oynadığı diziler

Genç yaşına rağmen birçok dizi ve film projesinde adına rastlanan İlayda Alişan araştırılıyor. Yeni dizi Masumiyet'te Ela Yüksel karakterini anlandıran İlayda Alişan'ın kaç yaşında olduu merak konusu oldu. İlayda Alişan kimdir? İlayda Alişan kaç yaşında? İşte İlayda Alişan'ın hayatı ve oynadığı diziler

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR?

İlayda Alişan 26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve dizi oyuncusu olan İlayda Alişan, Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okudu.

İLAYDA ALİŞAN BOYU, KİLOSU, BURCU

İlayda Alişan, 1.60 metre boyunda, 48 kilo ve Balık burcudur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yaptı.

İLAYDA ALİŞAN DİZİLERİ, FİLMLERİ VE REKLAMLAR

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başladı, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak 2011 yılında başrollerinde Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı.

Kariyerine TRT'de yayınlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır. Kariyerine 2015 yılında Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı'nda Sinem karakteri ile devam etmiştir.

Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır.

Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı. Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019'da Erdal Özyağcılar, Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon'un kadrosuna katıldı.

2021 yılında dijital içerik platformu olan Gain'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. Son olarak FOX'ta yayınlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırmaktadır.

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