Sokağa çıkma yasağı bulunan şehirlerde vatandaşların ihtiyaçlarının karşılandığını belirten İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Sokağa çıkma yasağı uygulanan şehirlerimizde vefa sosyal destek gruplarımız, valiliklerimiz ve yerel yönetimlerimizle vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılıyoruz. Meslek liselerimizde üretilen maske ve yüz koruyucu siperlikleri ise vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz.
— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 11, 2020
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