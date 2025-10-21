İletişim Başkanı Duran'dan CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Siyaset, millete ve ülkeye hizmet etmenin yoludur; tehdit ve nefret diliyle millete rağmen yürütülen bir kavga değildir. Tehditle, öfkeyle, kinle siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Duran, "Siyaset, millete ve ülkeye hizmet etmenin yoludur; tehdit ve nefret diliyle millete rağmen yürütülen bir kavga değildir. Tehditle, öfkeyle, kinle siyaset yapılmaz; siyaset milletin gönlü kazanılarak yapılır. CHP Genel Başkanının 'sizi yargılayacağız' diyerek Sayın Cumhurbaşkanımızı kendince tehdit etmeye kalkması, aslında milletin iradesine yöneltilmiş bir saygısızlıktır, bir hadsizliktir. Bu üslup, cumhurbaşkanlığı makamının temsil ettiği devlet geleneğine de saldırıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletin oylarıyla seçilmiş bir liderdir. Ve hiç bir zaman darbecilere de darbe heveslilerine de vesayet odaklarına da boyun eğmemiştir. Biliyoruz ki bu ülkede nefret dili ve darbecilere özenilen üslup değil, asırlık projeleri hayata geçiren, bu millete sevdalı anlayış hep kazanmaktadır" ifadelerini kullandı.