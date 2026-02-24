Canlı
        İletişim Başkanı Duran: Türkiye bölgesel ve küresel düzlemde caydırıcı bir aktör

        İletişim Başkanı Duran: Türkiye bölgesel ve küresel düzlemde caydırıcı bir aktör

        İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar mesajlarının milli birlik, huzur ve istikrar eksenli güvenlik yaklaşımını teyit ettiğini belirtti. Türkiye'nin yalnızca terörle değil, bölgesel ve küresel düzlemde de inisiyatif sahibi, caydırıcı ve özgüvenli bir aktör olduğunu vurgulayan Duran, "86 milyonun her ferdi için en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir" ve "Her oyunu bozacak, her tehdidi bertaraf edecek hazırlığımız var" sözlerinin devletin kararlılığını yansıttığını kaydetti

        Habertürk
        Giriş: 24.02.2026 - 23:01
        'Türkiye caydırıcı aktör'
        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye bugün yalnızca terörle mücadelede değil, bölgesel ve küresel düzlemde de inisiyatif sahibi, caydırıcı ve öz güvenli bir aktör haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

        Duran, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda polis, jandarma, sahil güvenlik personeli ve güvenlik korucuları için düzenlenen iftar programına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, programdaki konuşmasının, Türkiye'nin güvenlik anlayışının merkezinde yer alan milli birlik, huzur ve istikrar anlayışını güçlü biçimde kararlılıkla ortaya koyduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, devlet aklının sürekliliğini, güvenlik politikalarının bütüncül yaklaşımını ve millet iradesine dayalı stratejik kararlılığı açıkça göstermektedir. Türkiye bugün yalnızca terörle mücadelede değil, bölgesel ve küresel düzlemde de inisiyatif sahibi, caydırıcı ve öz güvenli bir aktör haline gelmiştir. '86 milyonun her ferdi için en güvenli yer bayrağımızın huzur veren gölgesidir.' vurgusu, milletimizin ortak paydasını temsil ederken, 'Her oyunu bozacak, her tehdidi bertaraf edecek hazırlığımız var.' ifadesi, devletimizin kararlılığını ve stratejik olgunluğunu göstermektedir. Bu yaklaşım, Türkiye Yüzyılı vizyonunun güvenlik boyutuna yön veren bir anlayışı yansıtmaktadır. Kahraman güvenlik güçlerimizin fedakarlığı, milletimizin duası ve devletimizin kararlılığıyla, Türkiye, terörden arındırılmış, güçlü ve huzur içinde bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir."

