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Haberler Gündem 3. Sayfa İlginç olay: Kaçak yolculuk hüsranla bitti!
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TIR'ın dorsesine gizlice binen göçmenlerin Avrupa hayali Çanakkale'de bitti

Edirne'de, Bulgaristan'a gideceğini düşündükleri Bulgar plakalı TIR'ın dorsesine gizlice binen ve aracın İzmir'e gittiğini daha sonra fark eden Afganistan uyruklu 4 kaçak göçmen, Çanakkale'de yakalandı

İlginç olay: Kaçak yolculuk hüsranla bitti!
Kaçak yolculuk hüsranla bitti!
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DHA

Bulgaristan´dan yüklediği alüminyum hurdasını İzmir´e taşıyan K 5079BC plakalı TIR'ın sürücüsü Edirne´de mola verdi ve uyudu.

DHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, hurda alüminyum yüklü TIR'ın Bulgaristan´a değil İzmir´e gittiğini anlayan göçmenler, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Mıhlı mevkiinde, içine gizlendikleri TIR'ın dorsesinden, yoldan geçen araçlardakilere el işareti yapıp, sürücünün durmasını sağladı.

SÜRÜCÜ, JANDARMAYA HABER VERDİ

Mıhlı mevkiinde duran TIR sürücüsü, dorsedeki göçmenleri görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kapıyı açınca içerideki 4 göçmeni gözaltına aldı.

Afganistan uyruklu kaçak göçmenler, ifadeleri alındıktan sonra Ayvacık´taki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Sürücü ifadesi alındıktan sonra TIR'ıyla İzmir'e hareket etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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