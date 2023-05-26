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İlham Gencer'e veda

Muğla'nın Bodrum ilçesinde evinde fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayata veda eden Türk caz müzisyeni 101 yaşındaki İlham Gencer, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı

İlham Gencer'e veda - Magazin haberleri
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AA

Türk caz müzisyeni 101 yaşındaki İlham Gencer, Bodrum'da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetmişti.

İlham Gencer, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İlhan Gencer'in oğulları Bora ve İlhan Gencer'in taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Emel Sayın, Nilgün Belgün ile Gencer'in birçok dostu, meslektaşı ve sevenleri katıldı.

"BENİM İÇİN AYRICA ÇOK DEĞERLİYDİ"

Emel Sayın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada üzüntüsünü dile getirerek, "Hepimizin başı sağ olsun. Çok değerli bir müzisyenimizi, güzel bir insanı kaybettik. Benim için ayrıca çok değerliydi. İlk 14-15 yaşındayken İlham Bey'i tanımıştım. Gençlere çok değer veren, hem onlardan manen beslenen hem de onlara moral verip destek olan çok güzel bir insandı" dedi.

"SON GÜNLERDE GÖRÜŞEMEDİK"

İlham Gencer'in vasıtasıyla ilk kez eline mikrofon alarak sahneye çıktığını söyleyen Emel Sayın, şunları kaydetti: Çatı Kulüp vardı. Gençler için çay saatleri yapardı. Orada ilk deneyimim olmuştu. İlham Bey, beni ilk sahneye davet etmişti. Ben istemiştim şarkı söylerim diye... Sonra da bir dostluk oldu tabii. Çok saydığım, sevdiğim bir insandı. Üzgünüm. 100 yaşına kadar yaşamış olması da Allah'ın büyük bir hikmeti ama öyle de olsa insan üzülüyor. Sevdiğini kaybetmek, kaç yaşında olursa olsun insanı üzüyor. Nurlarda uyusun. Allah rahmet eylesin. Biz son günlerde görüşemedik. En çok ona üzülüyorum. Kısmet olmadı. Bir de belgesel film yapıyoruz. O da konuşacaktı, kısmet olmadı. Ayrıca ona da üzülüyorum. Neler söylerdi onu bilmek isterdim. Hepimizin başı sağ olsun.

"ÖRNEK BİR İNSANDI"

Cenaze törenine katılan Nuri Alço ise İlham Gencer'in örnek bir insan olduğunu dile getirerek, "Mesleğinde onuru olan, her zaman toprağını, Türk bayrağını, milletini seven, 8 lisanda şarkı söyleyen çok güzel bir insandı. Allah ona uzun ömürler verdi. Bu yaz birlikte Bodrum'daydık. Hastaneye yatırdık. Yaşına rağmen bu kadar dimağı zengin, unutmayan, her şeyi hatırlayan biriydi. Allah ona çok güzel bir ölüm nasip etti. Güzel, mesleğinde duayen bir insandı. Giyimiyle, kuşamıyla da örnek bir insandı. Yurduna, milletine de sadıktı" ifadelerini kullandı.

İlham Gencer, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Fotoğraflar: AA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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