Usta oyuncuya acı veda 0:00 / 0:00

DHA

Türkiye'de birçok sinema ve tiyatro projesinde rol alan 82 yaşındaki usta oyuncu İlhan Daner, dün 2 aydır tedavi gördüğü Göztepe Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Şeker hastalığına bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Daner, "Bizim Mahalle" dizisinde "Hayri Bey" ve "Sizin Dersane" dizisinde "Ferit" tiplemeleri ile izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Son yıllarına kadar sahneyi terk etmeyen Daner, öğrenciler de yetiştirmişti. İlhan Daner için öğle vakti Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, oyuncunun ailesi ve sevenleri ile birlikte sanatçı Müjdat Gezen de katıldı. Aile, Daner'in tabutu başında taziyeleri kabul etti. İlhan Daner'in cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hekimbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

"ÖLDÜĞÜNÜ KABUL EDEMİYORUM"

Eşi Nihal Daner, üzüntüsünü gözyaşları içerisinde, "Onu anlatmak çok zor. Dört dörtlük bir insandı. Onu öldüğünü kabul edemiyorum." sözleriyle dile getirdi.

"2 SENEDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU"

Oğlu Cüneyt Alihan Daner'in rahatsızlığı hakkında bilgi vererek, "Tiyatro ve sinema dünyasında yeri doldurulamaz biriydi. Ölüm öyle enteresan bir şey ki asla hazır olamıyorsunuz. Yaklaşık 2 senedir tedavi görüyordu. Ağır şeker hastasıydı buna bağlı organ yetmezliği vardı. Ne kadar 'hazır olun' denilse bile böyle şeylere hazır olamıyorsunuz." diye konuştu.

"50 YILDAN FAZLA SAHNE ARKADAŞIMDI"

Usta oyuncu Müjdat Gezen ise, "50 yıldan fazla sahne arkadaşımdı. Aynı tiyatrolarda çalıştık. Biz onunla birlikte 55 sene önce İzmir Fuarı'nda ikili komiklik yaptık. Çok anılarımız var. Türk komedi dünyasına imza atmış bir aktördür. Çok iyi bir komedi oyuncusuydu." ifadelerini kullandı.

"ONDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Usta oyuncunun öğrencisi şarkıcı Betül Demir de "Çok şey öğrendik. Büyüklerimize değil küçüklerimize saygıyı da ondan öğrendik. Bize kattıkları için ona minnettarız." dedi.

İLHAN DANER HAKKINDA

Türk oyuncu, senarist ve yönetmen İlhan Daner, 30 Aralık 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. Oyunculuğa tiyatro ile başlayan Daner, sinema oyunculuğuna 1957 yılında "Mahşere Kadar" filminde oynayarak başladı.

Konservatuvar mezunu Daner, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı. İlhan Daner'in "Seninle Bir Sonbahar" adında bir 45'liği de bulunuyor. Daner, "Bizim Mahalle" dizisinde "Hayri Bey" ve "Sizin Dersane"de "Ferit" tiplemeleri ile izleyicilerin de beğenisini kazandı.

Komedi ağırlıklı sinema filmlerinde rol alan Daner, 1976 yılı yapımı olan "Lüküs Hayat" sinema filminin senaristliğini de yaptı.