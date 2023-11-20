Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız

        Çaykur Rizespor Teknik Direkörü İlhan Palut, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacakları Antalyaspor maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 13:53 Güncelleme: 20.11.2023 - 13:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü saat 16.00’da deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Milli arayı antrenmanlarla ve hazırlık maçı yaparak değerlendiren yeşil-mavililer, Antalyaspor karşısında 3 puan almak istiyor. Çaykur Rizespor, zorlu geçecek deplasmandan eğer 3 puan ile ayrılırsa 20 puana yükselmiş olacak.

        Antalyaspor maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direkörü İlhan Palut, daha iyi performans göstereceklerini ifade ederek, "Antalyaspor son haftalarda iyi bir performans gösteriyor. Özellikle son iki maçta performanslarını baya yukarı çektiler. Biz de kötü bir periyodun ardından mutlak 3 puana ihtiyacımız olan bir maça çıkmıştık. İstediklerimizi yansıtamasak da 3 puana kavuşmuştuk. Daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. Hele ki Antalyaspor gibi bir deplasmanda çok üzerinde bir performans, oyun ve mücadele göstermemiz gerektiğinin farkındayız. İnşallah milli takımdan dönen oyuncularımız sağlıklı bir şekilde dönerler. Altin Zeqiri, Martin Minchev Alikulov, Attila ve Dal Varesanavic’in milli takımlarda süre alıyorlar. Bundan ötürü Çarşamba günü onlarla antrenmana çıkabileceğiz. Çok doğaldır ki takımımdan daha iyi bir performans bekliyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon!
        Batman'a gidecekken...
        Batman'a gidecekken...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a gidiyor
        Mohamed Salah'a saldırı!
        Mohamed Salah'a saldırı!
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        THY ‘Crystal’ business koltuğuyla uçmaya hazırlanıyor
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        Savaş alanı gibi! Sarıyer'deki hasar ortaya çıktı
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Abdülkerim hamlesi!
        Abdülkerim hamlesi!
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        İkiye bölünen gemi görüntülendi!
        Rebic rüzgarı!
        Rebic rüzgarı!
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        İstanbul'a iyi haber! 10 günlük sağanakla barajlarda son durum...
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Gözler vergi diliminde
        Gözler vergi diliminde
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Çinli marka Avrupa'dan önce Türkiye'ye geldi
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Konu Filistin olunca nal toplayan aydınlar
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım
        Mülteci kampında doğmuş Filistinli Prof. Hanafi: Gazze’de yaşanan BM’nin tanımına göre bir soykırım