İlhan Palut: Genel anlamda iyi bir sezon geçirmedik

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 30 Haziran'dan itibaren tesislerde yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

"YARARLI BİR HAZIRLIK MAÇI OLDU" Rize'deki kampı bugün yapacakları antrenmanla tamamlayacaklarını ifade eden Palut, "Bir hazırlık maçı yaptık. Daha çok genç oyunculara şans verdiğimiz bir oyundu. Bence yararlı bir hazırlık maçı oldu. Hem de bazı oyuncuları görmemiz açısından bizim için iyi bir testi." dedi. İlhan Palut, 12-25 Temmuz tarihlerinde Erzurum kamp yapacaklarını belirterek, "Orada da üç hazırlık maçı yapacağız. Bu hazırlık sürecini tamamlamış olacağız." diye konuştu. REKLAM

TRANSFER AÇIKLAMASI Takımdan ayrılan oyuncular olduğunu dile getiren Palut, şunları kaydetti: "Şimdiye kadar 3 transfer yaptık. Furkan, Erdem ve hücumun her bölgesinde kullanabileceğimiz Halil Dervişoğlu transferini yaptık. Transfer çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bir yabancı kaleci alacağız. Bir stoper alacağız. Yabancı oyuncu kontenjanımıza göre bir ya da iki orta saha oyuncu alacağız. İki kanat oyuncusu alacağız. Bir de forvet oyuncu alacağız. 6-7 transfer düşünüyoruz. Bu transferlerle beraber, idman yaptığımız kadrodan eksilmeler olacak." Palut, takıma direkt katkı veren isimler istediklerini anlatarak, "Transferi bitirmek kolay. Zamanlama da önemli. Takım tamamlandıktan sonra herkes bir performans gösterecek ve kadromuz belli olacak. Doğru transferler yapmak istiyoruz. Çalışmalar ve görüşmeler devam ediyor, kimi oyunculardan iyi elektrik alıyoruz, kimi oyuncular ise teşekkür ediyor." ifadelerini kullandı.