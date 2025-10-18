Habertürk
        İlhan Palut: Oyuncularım için daha çok üzülüyorum - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Oyuncularım için daha çok üzülüyorum

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor maçının ardından, "Bu mağlubiyette oyuncularımın bu savaşmalarının ve mücadelelerinin karşılığını alamadıkları için daha çok üzülüyorum" dedi.

        Giriş: 18.10.2025 - 21:19 Güncelleme: 18.10.2025 - 21:19
        "Oyuncularım için daha çok üzülüyorum"
        Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 2-1 yenildi.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

        "OYUNCULARIMIN MÜCADELELERİNİN KARŞILIĞINI ALAMAMASINA DAHA ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

        Karşılaşmanın başlangıcının kendileri için çok talihsiz olduğunu ifade eden Palut, "Çok talihsiz bir başlangıç oldu. Orta sahada çarpıştık, düştük ve bunun geçişinde kötü bir ortayı uzaklaştıramadık ve rakip oyuncu ilk vuruşla gol attı. 1-0 şok bir giriş. Toparlayalım derken, Trabzonspor'un etkili olduğu opsiyondan ikinci golü buldular. Ondan sonra oyun her yere gidebilirdi. Bizim attığımız gol de açık söylemek gerekirse Trabzonspor defansının bir ikramı gibiydi. 30. dakikadan itibaren de sahada olan tek bir takım vardı, o da Çaykur Rizespor. Oyuncularım büyük bir efor sarf ettiler. Bu mağlubiyette oyuncularımın bu savaşmalarının ve mücadelelerinin karşılığını alamadıkları için daha çok üzülüyorum açıkçası. Biz iyi bir takımız. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Lige iyi başlayamayan iyi bir takımız. Daha iyi olacak bu takım. Güzel sonuçlar alacak, bunu biliyorum. Son 2-3 maçtır da bunun sinyallerini de alıyorum. Futbol enteresan. Trabzonspor'un mesela bir Gaziantep maçı var. Orada nasıl puan kaybeder? Bu maçtan da nasıl 3 puan alır? Futbol işte tam da bu. Trabzonspor'u ve Fatih Hocayı tebrik ediyorum. Oyuncularıma da gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi olur. Daha iyi olması için çalışacağız" diye konuştu.

