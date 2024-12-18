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        Haberler Gündem İliç'te altın madenindeki toprak kaymasına ilişkin 43 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

        İliç'te altın madenindeki toprak kaymasına ilişkin 43 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

        Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği heyelanla ilgili 43 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:22
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        İliç iddianamesi! 43 kişi hakkında...
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        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 şüpheli hakkında "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" ve "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından iddianame hazırlanarak mahkemeye sunuldu.

        Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat'ta Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı heyelanla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

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        Tutuklu şüpheliler I.R.G, S.K.S, A.R.K, S.Ç. ve Ö.A. ile tutuksuz 38 zanlı hakkında hazırlanan 69 sayfalık iddianame, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

        İddianamede, tüm şüphelilerin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Şüphelilerden altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

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