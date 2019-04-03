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İlik bulunamadı, Deniz Bartu hayatını kaybetti

Trabzon'da 3 yıl önce lösemi teşhisi konulduktan sonra, uygun ilik bulunabilmesi için bölgede kampanyalar başlatılan 6 yaşındaki Deniz Bartu’ya uygun donör bulunmasına ömrü yetmedi. Talihsiz çocuk tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitirdi. Deniz Bartu Menteşe’nin annesi de 4,5 yıl önce yumuşak doku kanserinden hayatını kaybetmişti.

Giriş: 03.04.2019 - 09:35 | Güncelleme:

 

Trabzon’un yaşayan ve 4.5 yıl önce Öğretmen olan annesi Damla Akar Menteşe’yi (29) yumuşak doku kanseri yüzünden kaybeden 6 yaşındaki Deniz Bartu yaklaşık 3 yıl önce lösemi hastalığına yakalandı.

Kenan Taşkın'ın haberine göre, talihsiz çocuğa uygun ilik bulunması için öğretmen babası Soner Menteşe tarafından sosyal medyada başlayan ve daha sonra çok sayıda STK ve valilik ve kaymakamlıklarında katıldığı kampanyalar yapıldı. Bu kampanyalar sayesinde yaklaşık 40 bin kişi donör olabilmek için kan verdi.

Ancak yapılan kampanyalar sonucu donör olmak isteyen kişiler üzerinde yapılan ve decam eden taramalarda uygun iliğin bulunamadığı Deniz Bartu dün akşam tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi'nde yaşamını yitirdi. Talihsiz çocuğun öğretmen olan babası Soner Menteşe, oğlunu yaşatabilmek için elinden geleni yaptığını söyledi.



Baba Menteşe , Özellikle sosyal medyadan başlattığı uygun ilik arama çağrısına insanların büyük katılım sağladığını belirterek, “Bu kişiler uygun doku tipinin belirlenmesi ve iliğin bulunabilmesi için Kızılay şubelerine giderek kan bağışında bulundu. Ancak yapılan bağışlar sonucunda maalesef uygun ilik bulunamadı”

'MAALESEF KURTARAMADIK'

Yaklaşık 4.5 yıl önce eşini kansere kurban veren baba Soner Menteşe "2016 yılı 14 Şubat'ta lösemi tanısı konulduğu oğlum için yaklaşık 3 yıldır mücadele verdim. Ama maalesef uygun döner bulunamadan oğlum dün akşam hayatını kaybetti” dedi

Talihsiz çocuk bugün öğle namazına müteakiben Vakfıkebir Yalıköy çelebi mahallesinde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedilecek

 

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