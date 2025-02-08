İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: Batı medeniyeti sona yaklaşıyor

Bilal Erdoğan, Uluslararası Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, 2023'te İlim Yayma Vakfının 50. yılını geride bıraktıklarını, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 50. yılda yapacakları birçok işten vazgeçtiklerini söyledi.

Bunun yerine sivil toplum kuruluşlarıyla deprem bölgesi için seferber olduklarını belirten Erdoğan, bölgede 36, İstanbul'da 14, Afrin'de 1 olmak üzere 51 İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Kütüphanesini okullarda kurduklarını kaydetti.

Erdoğan, bu sayede kütüphaneyi kullanan çocukların da İlim Yayma Vakfını tanıma fırsatı bulacağını ifade ederek, İlim Yayma'nın, ihlasla ve samimiyetle çıkılmış bir yol olmasından dolayı bilinmesinin önemli olduğunu anlattı.

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"TÜRKİYE İSRAİL'LE BÜTÜN TİCARETİNİ KESTİ"

Gazze'de İsrail tarafından soykırım yapıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu soykırımla dünya hesaplaşacaksa bir daha böyle bir şeyin olmaması sağlanacaksa o zaman Gazze'yi şimdi Amerika turistik bölge mi yapacak, ne yapacak? Hikaye, bakalım göreceğiz, yapabilecek mi yapamayacak mı? Gazze'deki insanların evlerinin, hastanelerinin, okullarının, camilerinin kim tarafından yapılması lazım biliyor musunuz? İsrail tarafından yapılması lazım. Normalde savaşın kusurlusuna savaş tazminatı ödettirilir. Bütün dünya tarihinde savaşın kusurlusu kimse ya kazanan onu ona yaptırır ama bugünün şartlarında dünyada Birleşmiş Milletler varsa, uluslararası hukuk kuralları varsa, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Adalet Divanı varsa bunların İsrail Devleti'ni savaş tazminatı ödemeye ve Gazze'nin yeniden inşasını finanse etmesini icmal etmesi gerekir ki kimin malı kıymetli bu dünyada, bir daha yıkmasın. Malı kıymetli olduğu için ona yaptırabilirsek bir daha da yıktırmayız inşallah."

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Erdoğan, Gazze'deki durumun ilk başladığında Türkiye'nin diplomatik adımlar attığını ve görüşmeler gerçekleştirdiğini anlatarak, Türkiye'nin maksadının 55 Müslüman ülkenin aynı adımları atması yönünde olduğunu dile getirdi.

Müslüman ülkelerin aynı adımları atması durumunda İsrail'in soykırıma devam edemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin yapılan toplantılarda İslam dünyasını ortak adım atmaya ikna edemediğini söyledi.