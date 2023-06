İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

Öte yandan, Annals of the New York Academy of Sciences, arkadaşlar bir bağ kurduğunda veya bir anne çocuğunu beslediğinde, oksitosin gibi güçlü hormonlar beyin tarafından salınır diye belirtiyor. Bu, sakinlik, memnuniyet ve güvenlik duygularına yol açar. Felsefe, Psikiyatri ve Psikoloji'ye göre seks, aşk ve hatta sosyal etkileşimler bağımlılık yapabilir. Kişi, uzun süre temasa duyduğu özlemi gidermekten kaçındığında, kendini dağınık ve rahatsız hissetmeye başlayabilir.