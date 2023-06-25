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İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

İlişkiler hayatımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Beynim Hakkında Enstitüsü ilişkilerin beyni sayısız şekilde şekillendirdiğini belirtiyor. Frontiers Psychology'de yer alan bir araştırmada romantik bir ilişkinin ilk aşamalarında birine aşık olmak, genellikle "yüksek" olmanın coşkusuyla karşılaştırılır. Her iki deneyim de beynin dopaminerjik "ödül sistemi"ni ve nörotransmitterlerdeki ani artışı içerir, bu da kendilerini bu kadar iyi hissetmelerinin bir parçası!

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  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    Öte yandan, Annals of the New York Academy of Sciences, arkadaşlar bir bağ kurduğunda veya bir anne çocuğunu beslediğinde, oksitosin gibi güçlü hormonlar beyin tarafından salınır diye belirtiyor. Bu, sakinlik, memnuniyet ve güvenlik duygularına yol açar. Felsefe, Psikiyatri ve Psikoloji'ye göre seks, aşk ve hatta sosyal etkileşimler bağımlılık yapabilir. Kişi, uzun süre temasa duyduğu özlemi gidermekten kaçındığında, kendini dağınık ve rahatsız hissetmeye başlayabilir.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    ŞEHVET DUYDUĞUNUZDA HORMONLAR SALINIR

    Romantik bir ilişkinin ilk aşamalarında vücudunuza çok şey oluyor. Elbette karnınızda o malum kelebekler var. Nabzının yarışı, yanaklarınızın aniden kızarması vs.. Hindistan Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi'nde yayımlanan araştırmalara göre, beyninizde ruh halinizi çeşitli şekillerde değiştirebilen kimyasal değişiklikler var.

    Çıkma aşamasının başlangıcında, birbirinize karşı cinsel bir çekim geliştirmeye başlayabilirsiniz. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism'e göre bu olduğunda, hipotalamusunuz testosteron ve östrojen üretimini uyarır. Hipotalamus, beyninizin merkezinde bulunan, endokrin sistemi koordine eden ve farklı bedensel süreçleri düzenlemeye yardımcı olan küçük bir bezdir. Testosteron ve östrojen, cinsellikte etkili olan vücudun birincil üreme hormonlarıdır. Testosteron erkeklerde daha fazladır ve östrojen kadınlarda daha yüksektir. Cinsel istek ve libidoyu yönlendirmeye, şehvet ve uyarılma duygularını artırmaya yardımcı olurlar.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    Hindistan Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi'ne göre "Ödül" nörotransmitter dopamin de testosteron ve östrojen seviyeleri arttıkça üretilir. Bu hormonlar ve nörotransmitterler birbirleriyle farklı şekillerde etkileşerek cinsel gerilim ve arzunun vızıltısına katkıda bulunurlar.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    AŞIK OLDUĞUNUZDA ÖDÜL DEVRENİZ ETKİNLEŞTİRİLİR

    Felsefe, Psikiyatri ve Psikoloji’ye göre dopamin, yeni biriyle tanıştığınızda beyinde dolaşan kimyasal kokteyllerden bir diğeridir. Bu aşık olduğunuzda olur. Ancak New York Bilimler Akademisi Yıllıkları’nda yer alan araştırmalara göre, örneğin yeni bir kanka keşfettiğinizde platonik ilişkiler sırasında da dopamin salınır.

    Araştırmalar, insanlar aşık olduklarında veya bağımlılık yapan bir maddeye bağımlı hale geldiklerinde beyinde birbiriyle örtüşen birçok nörokimyasal tepki olduğunu gösteriyor. En büyük örtüşme, beyinde dopaminin yanı sıra hem oksitosin hem de serotoninin işlendiği bölgede meydana gelir. Bu, romantik ve cinsel karşılaşmaların  ve hatta bazen belirli arkadaşlıkların neden bağımlılık yapabildiğini açıklayabilir.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    Bir kişi aşık olduğunda, çekirdekleri büyük miktarlarda dopamin. Bu, ventral tegmental alan olarak da bilinen "ödül devresini" harekete geçirir beynin tam merkezindeki bir grup nöron sevginizin nesnesi ile zevk duyguları arasında bir bağlantı oluşturur. Beyniniz o kişiyle ilgili zevkli deneyimleri hatırladığından ve bu deneyimleri bir kez daha aramanız için sizi motive ettiğinden, o kişi hakkında düşündüğünüzde veya onunla temasa geçtiğinizde kendinizi ödüllendirilmiş hissedersiniz.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    İLİŞKİLER DAHA AZ STRESLİ HİSSETMENİZİ SAĞLAYABİLİR

    Geliştirme ve Psikopatoloji’ye göre araştırmacılar arkadaşlığın stres seviyenizde bir fark yaratabileceğini söylüyor. Dışlanmanın ve reddedilmiş hissetmenin, vücudun doğal stres hormonu olan kortizol seviyelerimizi yükselttiği gösterilmiştir. Kortizol size enerji verir ve uyanıklığı artırır: Vücudu glikozla doldurur ve kan dolaşımını artırır, sizi tehlike durumunda savaşmaya veya kaçmaya hazırlar. Bununla birlikte, kronik olarak yüksek kortizol seviyeleri, iltihaplanmaya neden olabilir ve bağışıklık sisteminizde aşınmaya neden olabilir.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    Current Opinion in Psychology'de 2022 yılında yapılan bir araştırma, destekleyici arkadaşlarla etkileşime daha fazla zaman harcayan ergenlerin, sosyal olarak dışlandıklarında diğerlerine göre kortizol tepkilerini azalttığını ve daha az sosyal sıkıntı yaşadıklarını buldu. Araştırma ayrıca, olumsuz bir deneyimden sonra yanında en iyi arkadaşı olan çocukların, en iyi arkadaşı olmayan çocuklara göre daha düşük kortizol seviyelerine sahip olduğunu göstermiştir.

    Romantik ilişkiler, stres seviyenizi düşürmenize de yardımcı olabilir. Stress dergisinde yayınlanan bir araştırma, bekar insanların evli insanlardan daha yüksek kortizol seviyelerine sahip olduğunu buldu. Bulgular, istikrarlı ve bağlı ilişkilerin yüksek stres seviyelerine karşı bir tampon görevi görebileceğine dair artan kanıtlara destek veriyor.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    AMA AYNI ZAMANDA SİZİ DAHA STRESLİ HİSSETTİREBİLİRLER

    ScienceDaily’de yer alan araştırmalara göre, romantik ilişkiler iyi hissettirse de beyinde sizi daha fazla strese sokan kimyasal değişiklikler üretiyor. Örneğin aşık olduğunuzda serotonin seviyeniz düşer. Serotonin, beynin "mutlu" nörotransmitteridir ve ruh halinin yanı sıra yemek yeme ve uyuma gibi davranışlardan sorumludur. Düşüşü, insanların biri için sırılsıklam düşmeye başladıklarında neden aniden kendilerini huzursuz ve gergin hissettiklerini veya düzensiz bir şekilde yemek yiyip uyuduklarını açıklayabilir.

    İlginç bir şekilde, Journal of Psychophysiology'de yayınlanan bir araştırmaya göre, aşık olmak erkeklerde ve kadınlarda serotonin düzeylerini farklı şekilde etkileyebilir. Erkekler için, yeni bir romantik ilişkinin ilk günlerinde serotonin seviyeleri düşüyor gibi görünüyor. Kadın beyni ise serotoninde bir artış yaşar. Çalışma ayrıca, yüksek düzeyde serotonine sahip kadınların, eşleri hakkındaki düşüncelerle meşgul olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu bulmuştur.

    Hindistan Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi'nde yaymlanan araştırma, stresin aşkın erken evrelerinin ortak bir özelliği olduğunu gösteriyor. Orta dozlarda stres, yakınlık ve yakınlık arayışını ateşler ve bu da nihayetinde bağlanmayı kolaylaştırır. Bu nedenle, muhtemelen damarlarınızda nabız gibi atan stres hormonlarının kaskadındaki bu aşk kaygısı çarpıntılarını suçlayabilirsiniz.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    ÖFORİ DUYGULARI YAŞAYABİLİRSİNİZ

    Çoğu insan aşık olmanın oldukça coşkulu hissettirebileceği konusunda hemfikirdir. Hatta bazı bilim adamları bu deneyimi bir kokain hücumuna benzetiyor. Bu, onu bu kadar bağımlılık yapan şeyin büyük bir parçasıdır.

    International Journal of Research Publication and Review'de 2021'de yapılan bir araştırmaya göre, romantik bir ilişkinin ilk aşamalarında beyin katekolaminlerle dolup taşar. Bu, size bir enerji dalgası verebilen ve zevk ve coşku duyguları üretebilen dopamin ve norepinefrin gibi kimyasalları içerir. Hızlı kalp atışları, avuç içlerinin terlemesi ve iştah kaybı gibi bir dizi başka psikolojik tepkiden de sorumludurlar.

    Uluslararası Araştırma Yayınları ve İncelemeleri Dergisi'nde yer alan bilgilere gör genellikle aşık olmakla el ele giden "iyi hissetme" hisleri, arzuladığınız kişiyle duygusal olarak bağlantı kurma ve onun yanında olma isteği uyandırır. Ancak aynı zamanda saplantılı düşünceleri tetikleyebilir ve sizi endişeli hissettirebilir.

    The Journal of Comparative Neurology yayımlanan araştırmaya göre, beynin "ödül sisteminin" aşka dahil olması çiftleşmede önemli bir rol oynuyor. Bu döngü, birbirinizi takip etmek ve birlikte üremek için bir ortak bulmak için daha fazla motive olduğunuz anlamına gelir, bu da insan olarak hayatta kalmayı geliştirir.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    AŞIK OLMAK MUHAKEMENİZİ BOZAR

    ScienceDaily'e göre insanlar aşık olduğunda dopamin seviyelerinin yükseldiği bilinirken, serotonin düşer. Araştırmacılar, düşük serotonin seviyelerinin, insanların bir ilişkinin ilk delicesine aşık olma aşamalarında kendilerini kaptırdıklarında tünel vizyonuna sahip olmalarına neden olabileceğini öne sürdüler. Örneğin, dikkatinizi eşinizin olumlu niteliklerine odaklamak ve olumsuz nitelikleri göz ardı etmek yaygındır. Konsantrasyonunuz genellikle bulanıklaşabilir ve muhakemeniz bulanıklaşabilir.

    Loyola Üniversitesi Chicago Stritch Tıp Okulu'nda (SSOM) profesör olan Pat Mumby, ScienceDaily'ye "'Aşk kördür' ifadesi geçerli bir kavram çünkü partnerimizi idealize etme ve yalnızca görmek istediğimiz şeyleri görme eğilimindeyiz" dedi.

    Aşık olduğunuzda ön korteksin daha az aktivasyonu da olur. Bu, yargıların oluşumunda ve yürütme işlevinde önemli olan bir beyin bölgesidir ve bu, insanların birine aşık olduklarında neden tehlike işaretlerini görmezden geldiklerine bir açıklama sağlayabilir.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    KORKU TEPKİLERİNİZ SÖNÜMLENİR

    Human Neuroscience'daki Frontiers'e göre frontal korteks aktivasyonundaki azalmanın yanı sıra, romantik duygular amigdalanın devre dışı kalmasına neden. Bu, beyinde korku tepkilerini koordine eden ve güvende kalmanıza yardımcı olan badem şeklindeki bir yapıdır. Örneğin, amigdala bir tehdit algılarsa, "savaş ya da kaç" tepkinizi harekete geçirmek için hızlı bir karar. Bu olaylar dizisi kortizol ve adrenalin gibi çeşitli stres hormonlarının salınmasını tetikleyerek potansiyel olarak tehlikeli bir durumla yüzleşmenizi veya bu durumdan kaçmanızı sağlar.

    International Journal of Research Publication and Review yer alan bilgiye göre araştırmacılar, amigdalanın devre dışı bırakılmasının zayıf karar verme ve bozulmuş duygusal düzenlemeye yol açabileceğini söylüyor. Daha düşük bir korku tepkisi, aşık olurken daha az mantıklı olmanızın ve kötü yargılara daha yatkın olmanızın başka bir nedeni olabilir. Bu, çevrenizdeki riskleri daha az algıladığınız anlamına gelebilir.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    OKSİTOSİN BAĞLANMA DUYGULARINI GELİŞTİRMENİZE YARDIMCI OLUR

    Indian Journal of Endocrinology and Metabolism'a göre romantik bir bağın oluşmasından beyindeki çeşitli kimyasallar sorumludur. Dopamin, sevginin gelişmesinde ve sürdürülmesinde önemli bir katkıda bulunur. Ve bir ilişkinin sonraki aşamalarına girdiğinizde, beyniniz bağlanmayı yönlendirmeye yardımcı olan oksitosin ve vazopressin salgılar.

    Araştırmaya göre "aşk hormonları" olarak bilinen oksitosin ve vazopressin, cinsel aktivite ve orgazm sırasında üretilir. Bu nöropeptitler hipotalamusta sentezlenir ve arka hipofiz bezinden kana salınır.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    Oksitosin ayrıca doğum ve emzirme sırasında büyük miktarlarda salınır ve anneye bağlanmayı destekler. Bu güçlü hormon, empati ve güven ile ilişkilidir ve sakinlik ve duygusal bağlılık duyguları uyandırdığı bilinmektedir. Varlığı, bir ilişkide ilerledikçe ve derinleştikçe bir güvenlik ve rahatlık duygusuna doğru kaymayı açıklayabilir.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    SOSYAL ETKİLEŞİMLER RUH SAĞLIĞINIZI İYİLEŞTİRİR

    Annals of the New York Academy of Sciences'da yayınlanan bir araştırmaya göre oksitosin, romantik ve annelik bağını yönlendirmenin yanı sıra arkadaşlar arasındaki sosyal etkileşimleri de kolaylaştırıyor. Hormon, beyninizin tabanındaki bir bez tarafından kan dolaşımına salgılanarak güven, yakınlık ve cömertlik duygularını artırır. Bu, arkadaşlarınızla zaman geçirdiğinizde ve ilişki kurduğunuz insanlarla bağlantı kurduğunuzda olur. Oksitosinin mevcudiyeti, beynin daha sakin ve duygusal olarak daha dengeli hissetmenize yardımcı olan başka bir iyi hissettiren hormon olan serotonin üretimini de destekle.

    Amerikan Halk Sağlığı Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, güçlü bir yakın arkadaş grubu bilişsel gerilemeyi önlemeye ve hatta bunama gibi nörodejeneratif hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Social Psychological and Personality Science dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, yabancılarla düzenli olarak havadan sudan sohbet etmek bile sağlığınızı iyileştirme potansiyeline sahip. Aktif bir sosyal hayata sahip olmak, doğal olarak algılama, düşünme, hissetme ve muhakeme gibi daha büyük zihinsel işleme yeteneklerini içerir. Bu, nöronal bağlantıların büyümesini uyararak sağlıklı beyin hücreleri rezervinizi genişletmenize yardımcı olur.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    İLİŞKİLER BEYİN AKTİVİTENİZİ DEĞİŞTİREBİLİR

    PNAS'a göre hayatınızdaki farklı insanların beyin dalgalarınızı değiştirebileceğine dair kanıtlar var. 2018 yılında yapılan bir araştırma, en az 12 aydır birlikte olan 23 ila 32 yaşları arasındaki 22 çifti inceledi. Araştırmacılar, çiftler aynı odada birlikteyken, beyin dalgalarının ortak dikkatin göstergesi olacak şekilde senkronize olduğunu keşfettiler. En büyük eşzamanlılık, çiftler el ele tutuşurken, kadın partner kolunda hafif bir ağrıya maruz kaldığında meydana geldi. Sevilen birinin empatik dokunuşunun diğeri için analjezik etkileri olabileceği ortaya çıktı.

    Birbirleriyle "aynı dalga boyunda" olma fikrinin bir anlamı olabilir. Current Biology'de yayınlanan bir 2017 araştırması, beyin dalgalarımızın sevdiğimiz ve zamanımızın çoğunu birlikte geçirdiğimiz kişilerle senkronize olma olasılığının daha yüksek olduğunu öne sürüyor. Bu tür beyinden beyine eşleşme aynı zamanda etkileşimle de ilişkiliydi. Araştırmacılar, öğrencilerin beyinlerinin, en sevdikleri dersleri paylaştıkları sınıf arkadaşlarıyla daha uyumlu olduğunu ve büyük olasılıkla sürekli ortak dikkat nöbetlerine girdiklerini gözlemlediler.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    İLİŞKİLER DAHA AZ ACI HİSSETMENİZE YARDIMCI OLABİLİR

    Scientific Reports dergisindeki bir araştırmanın bulgularına göre, arkadaşlıklar ağrı eşiğinizi etkileyebilir. Araştırmacılar, geniş arkadaşlık çevrelerine sahip insanların, daha az arkadaşı olanlara göre acıya daha iyi tahammül edebildiklerini keşfettiler. Sosyal etkileşimlerin ödüllendirici doğasının, beynin vücutta doğal ağrı kesici görevi gören endorfin üretmesine neden olduğunu teorileştirdiler. Kimyasalın ayrıca zevk ve tatmini teşvik ettiği biliniyor ve insanların uzun mesafe koşuları sırasında yaşadığı kötü şöhretli "koşucu sarhoşluğunun" temelini oluşturuyor.

    Romantik ilişkilerin de ağrı kesici etkileri olabilir. PLOS One dergisinde yayınlanan bir çalışmada, araştırmacılar yeni bir romantik ilişkiye giren bireylerin fMRI taramalarını analiz ettiler. Partnerlerinin resimlerine bakan insanların daha az acı çektiğini buldular. Sevilen katılımcılar ayrıca amigdala, nükleus akumbens ve dorsolateral prefrontal korteks dahil olmak üzere analjezik faydaları olduğu gösterilen beynin bazı ödül işleme bölgelerinde daha fazla aktiviteye sahipti. Büyüleyici bir şekilde, sevilen birinin resmini izlemenin acıyı azaltan nitelikleri, eşinin elini tutmak kadar güçlüydü.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    ERKEKLER VE KADINLAR ARASINDAKİ BEYİN AKTİVİTESİ

    Nature'de yer alan bilgiye göre araştırmacılar uzun süredir erkekler ve kadınlar arasındaki beyin farklılıklarını araştırıyorlar. Science Advances dergisinde 2020 yılında yapılan bir araştırma, erkek ve kadınların beyinlerinin ilişkilere ve sosyal etkileşimlere farklı tepkiler verdiğini buldu.

    Araştırmacılar hem erkek hem de dişi 10.129 beyin incelediler. Spesifik olarak, katılımcıların sosyal davranış ve sosyal görevlerle ilgili nöral bölgeleri olan "sosyal beyin atlası"nı incelediler. Beynin bu bölümlerinin, katılımcının cinsiyetine bağlı olarak sosyal alışverişlerin kalitesi, yoğunluğu ve sıklığından farklı şekilde etkilendiğini bulmuşlardır.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    Bazı farklılıklar gözlemlendi. Örneğin, ortalama olarak, sosyal olarak teşvik edici evlerde yaşayan erkek katılımcıların ventromedial prefrontal korteksi, daha az sosyal ortamlarda yaşayanlardan farklı bir hacimdi. Daha küçük sosyal ağlara sahip kadınlar, özellikle hayatta kalma, üreme ve yavruların beslenmesi söz konusu olduğunda, davranışsal ve duygusal tepkilere bağlı beyin bölgesi olan limbik sistemlerinde nöral farklılıklar sergilediler.

    Bununla birlikte, bazı araştırmacılar, erkek ve kadın beyinlerinin farklı şekilde kablolandığı fikrine karşı çıkıyor. Nörobilim profesörü Lise Eliot, "The Gendered Brain" (Cinsiyete Dayalı Beyin) kitabıyla ilgili bir incelemede, "modern sinirbilimcilerin kadın ve erkek beyinleri arasında kesin, kategorileri belirleyen hiçbir fark tespit etmediklerini" öne sürüyor.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    BAZI İNSANLAR SAPLANTILI DÜŞÜNCELER YAŞARLAR

    ScienceDaily'ye göre sevda bazen saplantılı gelebilir. Araştırmacılar bunun nedeni beyin kimyanızda yatıyor olabilir, diyor. Ayaklarınız yerden kesildiğinde, beyninizin ruh halini dengeleyen hormon ve nörotransmitter serotoninin hızla düştüğü, dopamin seviyelerinin ise yükseldiği söylenir. Klinik Psikofarmakoloji ve Nörobilim tarafından yapılan araştırmaya göre düşük serotonin seviyeleri anksiyete bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) ile ilişkilendirilmiştir. Bu, insanların aşık olduklarında eşleri veya ilişkileri hakkında neden daha yoğun, müdahaleci ve mantıksız düşünceler yaşadıklarını açıklayabilir.
  • İlişkiler beyninizi nasıl etkiler?

    MRI taramaları ayrıca, insanlar birbirlerine karşı romantik duygular geliştirdiklerinde beynin zevk devresinin aktive olduğunu ve yüksek bir ödül duygusu yarattığını göstermiştir. Beynin bu kısmı, insanlar obsesif-kompulsif davranışlarda bulunduklarında da aydınlanır. Bu nedenle, aşık olduğunuz kişi hakkında düşünmeden edemiyorsanız veya aniden kendinizi ilişkiniz hakkında mantıksız düşüncelerle bombardımana tutulmuş halde bulursanız, suçlu yine beyniniz olabilir. 

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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