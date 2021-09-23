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İlişkilerde ilk kriter müzik zevki uyumu!

Müzik ruhun gıdasıdır. Peki flört aşamasında veya yeni birileriyle tanışırken hayatımızdaki etkisi ne? Ortaya çıkan verilere göre insanlar ilk buluşmada en çok müzikten bahsetmeyi seviyor. İşte diğer sonuçlar...

İlişkilerde ilk kriter müzik zevki uyumu!
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Birini tanımak için en sık sorulan sorulardan biri ilgi alanları... Arkadaşlık uygulaması OkCupid üzerinde verilen yanıtlara göre insanların yüzde 45’i ayda bir kere daha önce hiç denemedikleri bir deneyimi yaşamaya çalışıyor. Yeni bir film, dizi, lezzet ya da müzik… Yani hobiler bölümüne yazılacak yüzlerce yeni deneyim var ama geleneksel olanların yerini hiçbir şey tutmuyor. Ankete katılan kadın ve erkeklerin yüzde 92’si müziğin hayatlarında çok önemli bir etkisinin olduğunu söylüyorlar.

MÜZİK TERCİHİ EŞİTTİR IQ SEVİYESİ

Özellikle partner seçiminde müzik zevki çok önemli bir rol oynuyor. Kullanıcılara, ‘Birinin müzik tercihi onun zeka seviyesinin de bir göstergesi midir?’ diye sorduklarında yüzde 67’si ‘Evet’ cevabı veriyor. Üstelik yüzde 51’lik oranıyla müzik, insanların ilk buluştuğunda en çok tartışmayı sevdiği konuların başında geliyor. Müzik zevkini yüzde 35’lik oranla felsefi inançlar takip ederken, bir diğer bahsedilmek istenmeyen konu spor (%7). Gençlerin en az konuşmak istediği konu ise politika (%6).

MÜZİK ZEVKİNİN UYMASI İLK SIRADA

Ten uyumu, kıyafet uyumu, sosyal çevrenin uyumu… Birini partner olarak seçerken pek çok uyumu referans alabiliyoruz ancak en önemlilerinden biri müzik zevki gibi duruyor. Kullanıcılara, ‘İdeal eşleşmenizin hangi hobilerle ilgilenmesini isterdiniz?’ diye sorduğunda birinci sırada yüzde 31’le müzik geliyor.

Onu film (%25) ve kitap (%24) takip ediyor. En az tercih edilen alan ise spor (%20). Hatta kullanıcıların yüzde 90’ı da ilk buluşmaya giderken müzik dinlediklerini söylüyorlar. Kadınlarda bu oran yüzde 80’e düşerken erkeklerin tamamı ilk buluşmadan önce müzik dinliyor. Anlaşılan müzik sadece hayatımızda değil, ilişkilerimizde de oldukça önemli bir rol oynuyor. Siz ne dersiniz?

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