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Ilısu Barajı'nda su tutma testleri̇ başladı

Gövde hacmi bakımından Atatürk Barajı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük ikinci barajı olan Ilısu Barajı'nda su tutma testleri başladı. Batman Valiliği, baraj rezervuarında can ve mal kayıplarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ilısu Barajı

Bulut Kutlu'nun haberine göre 2010 yılında inşaat çalışmalarına başlanan Ilısu Barajı Projesi'nde sona gelindi. Çalışmalar kapsamında tarihi ve kültürel varlıklar taşınmış, su altında kalacak yerleşim alanında yaşayanlar için yeni evler yapılmıştı. Ilısu Barajı'nda su tutma testlerine başlandı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada "Baraj ve rezervuar içerisinde can ve mal emniyeti bakımından dikkatli olunması ve gerekli tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir" denildi.

Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplamalı kaya dolgu barajlar kategorisinde, gövde hacmi ve kret uzunluğu bakımından Atatürk Barajı'ndan sonraki en büyük ikinci baraj konumunda bulunuyor. 1.200 MW kurulu güç ile 4 milyar 120 milyon kilowatt/saat enerji üretim kapasitesine sahip olan Ilısu Barajı ve HES'in, ülke ekonomisine yıllık 412 milyon dolar katkıda bulunması öngörülüyor.

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