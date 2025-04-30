İlk 3 ayda dış ticaret açığı yüzde 11 yükseldi

TÜİK mart ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre ihracat mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2.2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Böylece yılın ilk 3 ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.5 artarak 65 milyar 323 milyon dolar, ithalat yüzde 4.5 yükselerek 87 milyar 811 milyon dolara ulaştı.

Aylara göre dış ticaret, Mart 2025:

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Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.5 azalarak 7 milyar 196 milyon dolara gerilerken, Ocak-Mart döneminde yüzde 11'lik artışla 20 milyar 255 milyon dolardan, 22 milyar 488 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2024 Ocak-Mart döneminde yüzde 75.9 iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 74.4'e geriledi.

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