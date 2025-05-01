Çocuklu ailelere otomobil desteği geliyor! 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'nda detaylar belli oldu mu?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu ailelerin otomobile sahip olabilmesi için "İlk Arabam Yerli Otomobil Destek Programı" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Hem aile bütçesini rahatlatmayı hem de yerli üretimi desteklemeyi hedefleyen bu yeni program kapsamında detayların netleşmesi bekleniyor. Başvuru süreci, destek kapsamı ve tarih gibi önemli bilgilerin önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından kamuoyuna duyurulması öngörülüyor. İşte, yerli otomobil desteğine dair merak edilen son bilgiler...
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu aileleri kapsayan yeni bir destek programı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. “Yerli Otomobil Aile Destek Paketi” adı altında hayata geçirilmesi planlanan bu uygulama ile üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yerli otomobile daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor. Programın kapsamı ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Peki, yerli otomobil desteğinde son durum nedir?
KİMLER YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİNDEN YARARLANABİLİR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"ndan 3 veya daha fazla çocuklu aileler yararlanabilir.
YERLİ OTOMOBİL DESTEĞİ İLE NE AMAÇLANIYOR?
Düşük gelir gruplarında araç sahipliği oranı artışının ailelerin mobilitesini artırması, sosyal refah seviyesine katkı sağlaması öngörülüyor. Ailelerin talebinin yerli ve sıfır yerli otomobille karşılanmasının, ülkedeki binek araçların yaş ortalamasını düşürerek araç başına karbon emisyonunun azalmasını da sağlayacağı tahmin ediliyor. Verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da yansıması bekleniyor.