Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çok çocuklu aileleri kapsayan yeni bir destek programı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. “Yerli Otomobil Aile Destek Paketi” adı altında hayata geçirilmesi planlanan bu uygulama ile üç ve daha fazla çocuğu olan ailelerin yerli otomobile daha kolay ulaşabilmesi amaçlanıyor. Programın kapsamı ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntıların ise önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Peki, yerli otomobil desteğinde son durum nedir?