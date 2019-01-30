Hadi ipucu 30 Ocak sorusu, Hadi ekibi tarafından sosyal medya üzerinden yayınlandı. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden oynanıyor. Yarışma her gün saat 20.30'da, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ise 12.30 ve 20.30'da düzenleniyor. Bu akşam 20.30'daki Hadi ipucu olarak internet işaret edildi. Hadi ipucu 30 Ocak sorusu ise; "İlk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir?"

HADİ İPUCU SORUSU 30 OCAK

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 20.30'da

Ödül ise; 10.000 TL

Hadi ipucu sorusu: Aklımıza takılan bir sorunun cevabını bulmak için evlerimizin kütüphanesindeki dizi dizi ansiklopedilere başvurduğumuz günleri hatırlıyor musunuz? Artık hemen hemen tüm soruların cevabına arama motorları sayesinde internet üzerinden hızlıca ulaşabiliyoruz. Peki, İlk arama motoru hangi yılda geliştirilmiştir?

HADİ İPUCU SORUSU YANITI: ARCHİE (1982)

Internet arama motorları, Web'in kullanıma sunulduğu 1990 yılının Aralık ayından öncesine dayanır. Whois kullanıcı araması 1982 yılında geliştirilmiştir. Knowbot Information Service adı verilen ve çoklu ağ üzerinde kullanıcı aranabilmesine olanak sağlayan arama sistemi ise 1989 yılında kullanılmaya başlamıştır. İyi bir şekilde belgelenen ve içerik dosyalarını, özellikle de FTP dosyalarını arayan ilk arama motoru Archie'dir ve 10 Eylül 1990 yılından itibaren kullanılmaya başlamıştır