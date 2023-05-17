İlk çeyrekte işsizlik oranı yüzde 9,9

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam İlk çeyrekte işsizlik oranı %9,9
ABONE OL

İlk çeyrekte işsizlik oranı yüzde 9,9

TÜİK'in açıkladığı Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9,9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8,2, kadınlarda yüzde 13,4 olarak tahmin edildi

İlk çeyrekte işsizlik oranı %9,9
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart dönemi işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 9.9 seviyesinde gerçekleşti.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 62 bin kişi azalarak 3 milyon 483 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile yüzde 9.9 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 8.2, kadınlarda yüzde 13.4 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48.4

TÜİK verilerine göre, istihdam edilenlerin sayısı Ocak-Mart döneminde bir önceki çeyreğe göre 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 bin kişi, istihdam oranı ise 0.2 puanlık artış ile yüzde 48.4 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 31.2 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 53.7

İşgücü yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 132 bin kişi artarak 35 milyon 40 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 53.7 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.8, kadınlarda ise yüzde 36 oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,9 puanlık artış ile yüzde 19,9 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,6, kadınlarda ise yüzde 27,6 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 57.4'Ü HİZMET SEKTÖRÜNDE

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 51 bin kişi, inşaat sektöründe 60 bin kişi, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı.

İstihdam edilenlerin yüzde 14.9'u tarım, yüzde 21.5'i sanayi, yüzde 6.3'ü inşaat, yüzde 57.4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.

DEPREM BÖLGESİ ARAŞTIRMAYA DAHİL EDİLMEDİ

Kurumdan yapılan açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması 1. çeyrek anket uygulamasının, yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye illerinde yapılamadığı vurgulandı.

Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payının da yüzde 4.1 olduğu bildirildi. Bu kapsamda, açıklanan sonuçların anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandığı kaydedildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, depremin etkili olduğu illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisinin göstergelere yansıtılamamış olup, ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasının planlandığı aktarıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar/TL, 19,76 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,76 seviyesinde
İtalya'dan varlık fonu adımı
İŞ-YAŞAM İtalya'dan varlık fonu adımı
Rusya Merkez Bankası küresel piyasalara göz kırptı
İŞ-YAŞAM Rusya'dan küresel piyasalara 'zeytin dalı'
ABD'de sanayi üretimi nisanda beklentilerin üzerine çıktı 
İŞ-YAŞAM ABD'de sanayi üretimi nisanda arttı
İkinci tur oylama bitene kadar borsa nasıl harekete eder?
İŞ-YAŞAM Borsadaki oynaklık nereye kadar sürer?
ABD'de perakende satışlar nisanda beklenenden az arttı 
İŞ-YAŞAM ABD'de perakende satışlar nisanda beklenenden az ...
AB'den 25 milyar euroya yakın ticaret fazlası
İŞ-YAŞAM AB'den 25 milyar euroya yakın ticaret fazlası
Euro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü 
İŞ-YAŞAM Euro Bölgesi ilk çeyrekte yüzde 0,1 büyüdü 
Dolar/TL, 19,71 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,71 seviyesinde
TCMB'den menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik
İŞ-YAŞAM Kredi kartı ve altın kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.