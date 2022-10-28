Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kurum, İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuru sayısının 8 milyona ulaştığını, 5 milyon geçerli başvuru olduğunu açıkladı.

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

20 yılda çok büyük atılımlar gerçekleşti. Hemen hemen her alanda... Şehirlerin ihyası, inşası adına çok önemli projeler gerçekleşti.

İlk Evim İlk İşyerim projesinde başvuru sayısı 8 milyona ulaştı, 5 milyon geçerli başvuru var.

İlk Evim İlk İşyerim projesi, Türkiye Yüzyılı projesidir. Çevre, insan, doğa odaklı anlayışla muhteşem Türk şehirleri... Türkiye Yüzyılı'nda 7 kıtaya anlatacağımız anlayışla bir şehircilik anlayışı olacaktır.

Bu ilk projenin ilk etabı. 2., 3. etap olacak. 2 milyona yakın vatandaşımıza bu evlerin erişimi sağlanacak. Geride kimsenin bırakılmadığı, tüm kesimlerin içinde yer aldığı bir proje.