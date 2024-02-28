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        Haberler Gündem İlk hava şehitleri için anma uçuşu gerçekleştirildi - Güncel haberler

        İlk hava şehitleri için anma uçuşu gerçekleştirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İstanbul-Kahire seferini yaparken 27 Şubat 1914'te uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in kullandığı güzergahta anma uçuşu icra edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 19:26 Güncelleme: 28.02.2024 - 19:27
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        İlk hava şehitleri için anma uçuşu gerçekleştirildi
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        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

        "İstanbul-Kahire seferi için yola çıkan ve 27 Şubat 1914'te Taberiye Gölü yakınlarında uçaklarının düşmesi sonucu şehit olan Yüzbaşı Fethi Bey ve Üsteğmen Sadık Bey'in, şehadetlerinin yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Deniz Karakol Uçağı tarafından Fethi Bey'in 110 yıl önce kullandığı güzergah üzerinde, İstanbul-Hatay arasında anma uçuşu icra edildi."

        Öte yandan MSB, SOLOTÜRK gösteri ekibinin ilk hava şehitlerini anmak için gerçekleştirdiği uçuşun görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Milli Savunma Bakanlığı
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