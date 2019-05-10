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Hibrit Ferrari seneye satışa çıkacak!

Ferrari'nin tarihindeki ilk hibrit modeli için geri sayım başladı. İtalyan süper spor otomobil üreticisinin daha önce duyurduğu otomobilin, önümüzdeki ay tanıtılacağı ve 2020 yılında ise satışa çıkacağı belirtildi. Ferrari CEO'su Louis Camilleri'nin yaptığı açıklamaya göre, hibrit model Ferrari ürün gamının en tepesinde konumlandırılacak

ferrari

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari, tarihindeki ilk elektrikli modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Önümüzdeki ay yüzünü göstermeye hazırlanan otomobilin, henüz adı ve teknik özellikleri ise belli değil.

Fakat, markanın CEO'su Louis Camilleri'nin yaptığı açıklamaya göre, otomobilin kalbinde hibrit bir ünite görev yapacak.

Camilleri, hibrit Ferrari'nin markanın ürün gamının en tepesine konumlandırılacağını belirtirken, yeni modelin hali hazırda yollarda olan 488'in yerine geçmeyeceği bildirdi.

MASERATİ İLE İŞBİRLİĞİ SONA ERİYOR

Önümüzdeki yıl satışa çıkacak hibrit Ferrari'nin, 530 kW'lık 488 Pista'dan daha güçlü olacağı kaydediliyor.

Ferrari ve Maserati arasındaki işbirliğine de değinen Camilleri, söz konusu ortaklığın devam etmeyeceğini ve iki markanın son ortak motorunun 2021 yada 2022 yılında hazır olacağının bilgisini verdi.

Gelişmeler, gelecekteki Maserati modellerinin güç seçeneklerini Alfa Romeo yada FCA grubunun diğer markalarından almasına yol açabilir.

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