Bien, Yeşilköy CNR Expo'da düzenlenen Unicera İstanbul Se­ra­mik Ban­yo Mut­fak Fu­arı'n­da, 60'ın üzerinde seramik koleksiyonu ve 10'un üzerinde SSG ve armatür serileriyle bu serilerin tamamlayıcılarını sergiledi.

Bien Seramik Genel Müdürü Metin Savcı, "Bu fuarda da oversize dediğimiz ve ünlü birkaç üreticinin üretebildiği büyük ebat porselen karolarımızı tanıttık. Ayrıca ilk kez bu yıl ürettiğimiz 30x180 cm ebadındaki ürünlerimizi sergiledik. 30x180 cm yurt dışında beğenilen ve tercih edilen bir ebat. Tasarım ve ürün geliştirmede 15 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekiple İtalya'dan İspanya'ya tüm dünya trendlerini yakından takip ediyoruz. İlk kez bu fuarda tanıttığımız 60'ın üzerinde yeni ürünümüz var" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa, Amerika, Kanada, İsrail, Balkan ülkelerine ihracat yaptıklarını aktaran Savcı "Şu an ihracat oranımız yüzde 50. Önümüzdeki dönemde de ihracata ağırlık vereceğiz. İhracat payımızı yüzde 50'lerden daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.