AUDI
Alman üretici Audi, ürün gamındaki plug-in hibrit modelleri Cenevre'de sergileyecek. TFSI e PHEV motorların yıl içinde Q5, A6, A7 ve A8 modellerinde sunulması bekleniyor.
Audi'nin fuarda yeni bir elektrikli SUV model de tanıtması bekleniyor.
CUPRA
Seat'ın bir süre önce ayrı bir marka olarak konumlandırdığı Cupra, ilk özgün modelini Cenevre'de sergileyecek.
Seat'ın 7 kişilik SUV'u Tarraco'nun coupe versiyonu gibi görünen Cupra Formentor'un, motor ve sürüş seçenekleri ile Seat modellerinden farklılaşacağı belirtiliyor.
FERRARI
İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, F8 Tributo modelini Cenevre'de otomobil severler ile buluşturacak.
488 GTB'nin yerine konumlanan model, 488 Pista'daki 3.9 litrelik çift turbo V8 motora sahip. 710 beygir güce sahip ünitenin, otomobili 320 km/s hıza ulaştırdığı belirtiliyor.
FIAT
Fiat Egea’nın Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan en sportif versiyonu fuarda sergilenecek.
Egea’nın yeni versiyonu Egea Sport, daha dinamik görünüme sahip olan tamponları, 18 inçlik jantları ile dikkat çekiyor.
Modelin detaylarında kullanılan siyah kontrast renkleri ve yine siyah tonlarla bezenen iç mekânıyla diğer Egea'lardan ayrıştığı kaydediliyor.
GINETTA
Bu yılki fuara damgasını vurması beklenen modellerden bir olan Ginetta'nın, 600 beygir gücündeki V8 motoruyla heyecan uyandırması bekleniyor.
İngiliz bir üretici olan Ginetta'nın ürettiği süper spor otomobilin, 2020 yılında yollarda olacağı açıklandı.
HONDA
Honda'nın retro tasarımlı elektrikli hatchback modelinin üretime hazır hali Cenevre'de tanıtılacak.
KIA
Kia, fuara özel hazırladığı elektrikli bir konsept modeli otomobil severler ile buluşturacak.
Otomobilin teknik özellikellerini fuardaki tanıtımda açıklanacak.
Koreli markanın hibrit modeli Niro'da makyajlanmış haliyle fuarda sergilenecek.
LAMBORGHINI
Lamborghini Huracan Evo, fuarda sergilenecek bir başka süper spor otomobil olacak.
Otomobilin üstü açık versiyonu olan Huracan Evo Spyder'ın sahneye çıkacağı öğrenilirken, otomobilde 5.2 litrelik bir V10 motorun görev yaptığı bilgisi verildi.
LEXUS
Lexus, Cenevre Otomobil Fuarı’nda iki yeni modelinin avrupa prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.
Tanıtılacak modellerden Lexus LC Convertible konsepti, LC süper coupe’nin üstü açılan versiyonunu temsil ediyor.
Lexus’un Cenevre’de sergileyeceği diğer model olan RC F Track Edition ise, Lexus’un yarışlardan edindiği deneyimi yola aktarmayı hedefliyor.
RC F Track Edition, ağırlık tasarrufu için karbonfiber parçalara sahip olarak üretiliyor.
Atmosferik V8 motoruna sahip RC F Track Edition versiyonu, seramik fren disklerine, titanyum egzozlara ve kırmızı deri döşemelere sahip.
MAZDA
Mazda, yeni kompakt SUV'unu fuarda tanıtacak. Mazda 3 modeli ile aynı platforma sahip olan model, CX-3 ile CX-5 arasında konumlandırılacak.
Fuarda, Japon markanın kompakt sınıf temsilcisi 3'ün de yeni nesli otomobil severlerin karşısına çıkacak.
MERCEDES
Mercedes fuarda, BMW X3 ve X4'ün doğrudan rakibi olan GLC'nin makyajlı versiyonunu ilk kez görücüye çıkaracak.
Bunun yanı sıra, fuarda CLA Shooting Brake'i de ilk kez tanıtacak marka, V-Class'ın elektrikle çalışan bir versiyonuna da sergileyecek.
MITSUBISHI
Mitsubishi, yenilediği ASX'i Cenevre'ye getirecek. Modelin ön yüzünde markanın yeni tasarım dili görülüyor.
Japon marka, fuarda tamamen elektrikle çalışan bir SUV konsept de tanıtacak.
PEUGEOT
Fransız üreticisi Peugeot, geçtiğimiz günlerde görsellerini yayınladığı b-segment hatchback modeli 208'i Cenevre'de tanıtacak.
Modelin elektrikli versiyonu da fuarda otomobil severlerin karşısına çıkacak.
Peugeot'un orta sınıf temsilcisi 508'de, Sport Engineered isimli bir versiyonu ile fuarda boy gösterecek.
Hibrit bir motora yer verilen otomobilin, 508 ürün gamının en güçlü versiyonu olması bekleniyor.
POLESTAR
Volvo'nun performans markası Polestar'ın geçen günlerde duyurduğu elektrikli modeli Polestar 2, fuarda segilenecek.
Tam şarj ile 440 kilometre menzile sahip model, 416 kilometre menzil sunabilen Model 3'ten daha fazla yol gidebilmesi ile dikkat çekiyor.
RENAULT
Fransız Renault'un 29 yıldır yollarda olan küçük sınıf temsilcisi Clio, 5'inci nesli ile Cenevre'de yerini alacak.
Clio'nun tasarımının markanın daha büyük modelleri Megane ve Talisman'dan izler taşıdığı görülürken, boyutlarda ise küçülmeye gidildiği bildirildi. Yerini aldığı modele göre boyu 14 mm kısalan beşinci nesil Clio'nun, yüksekliği de 30 mm alçaltıldı.
SKODA
Skoda'nın kompak sınıftaki yeni modeli Scala, fuarda görücüye çıkacak. Rapid'in yerini alacak model, MQB A0 platformu üzerine inşa edildi.
Çek üreticinin en küçük SUV'u Kamiq'te Cenevre'de ziyaretçilerin karşısına çıkacak.
SSANGYONG
Koreli üretici SsangYong, Nissan Qashqai'ye rakip modeli Korando'yu fuarda sergileyecek. Otomobilde, 1.6 litre dizel, 1.5 litre benzinli ve 1.2 litre hibrit motor seçenekleri sunulacak.
TOYOTA
Japon marka Toyota, Corolla'nın yeni donanım seçeneklerini Cenevre'de sergileyecek.
Modelin yüksek performanslı versiyonu GR Sport, hatchback gövde tipi ile ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.
Corolla station wagon üzerinde geliştirilen 'Trek' versiyonu ise, crossoverlara yakın kullanım özellikleri ile fuarda yerini alacak.
VOLKSWAGEN
Volkswagen, 1960'lı yılların plaj aracı olarak ünlenen 'buggy' aracının, güncel versiyonu tanıtacak. ID. Buggy isimli elektrikli otomobil, markanın elektrikli araçları için geliştirdiği MEB plaformunda üretilecek.
Bunun yanı sıra, Volkswagen T-Roc'un en güçlü versiyonu olan R'ı da fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Audi SQ2 ve Cupra Ateca gibi modelle alternatif olacak modelde, 296 beygir gücünde bir ünite görev yapacak.
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