Gün yüzüne çıkmalarına sayılı günler kaldı

Giriş: 02.03.2019 - 09:57 | Güncelleme:  

Bu yıl 89’uncusu gerçekleştirilecek Cenevre Otomobil Fuarı, 7 Mart günü kapılarını açacak. Etkinliğe sayılı günler kala, üreticilerin tanıtımını yapacağı modeller de yavaş yavaş netleşmeye başladı. Şimdi gelin, ilk kez Cenevre'de gün yüzüne çıkacak modellere birlite bakalım...

  • 1İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    AUDI

    Alman üretici Audi, ürün gamındaki plug-in hibrit modelleri Cenevre'de sergileyecek. TFSI e PHEV motorların yıl içinde Q5, A6, A7 ve A8 modellerinde sunulması bekleniyor. 

  • 2İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Audi'nin fuarda yeni bir elektrikli SUV model de tanıtması bekleniyor.

  • 3İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    CUPRA

    Seat'ın bir süre önce ayrı bir marka olarak konumlandırdığı Cupra, ilk özgün modelini Cenevre'de sergileyecek. 

  • 4İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Seat'ın 7 kişilik SUV'u Tarraco'nun coupe versiyonu gibi görünen Cupra Formentor'un, motor ve sürüş seçenekleri ile Seat modellerinden farklılaşacağı belirtiliyor.

  • 5İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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  • 6İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    FERRARI

    İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, F8 Tributo modelini Cenevre'de otomobil severler ile buluşturacak.

     

  • 7İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    488 GTB'nin yerine konumlanan model, 488 Pista'daki 3.9 litrelik çift turbo V8 motora sahip. 710 beygir güce sahip ünitenin, otomobili 320 km/s hıza ulaştırdığı belirtiliyor.

  • 8İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    FIAT

    Fiat Egea’nın Avrupa pazarında Tipo ismiyle satışa sunulan en sportif versiyonu fuarda sergilenecek. 

  • 9İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Egea’nın yeni versiyonu Egea Sport, daha dinamik görünüme sahip olan tamponları, 18 inçlik jantları ile dikkat çekiyor. 

  • 10İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Modelin detaylarında kullanılan siyah kontrast renkleri ve yine siyah tonlarla bezenen iç mekânıyla diğer Egea'lardan ayrıştığı kaydediliyor.

  • 11İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    GINETTA

    Bu yılki fuara damgasını vurması beklenen modellerden bir olan Ginetta'nın, 600 beygir gücündeki V8 motoruyla heyecan uyandırması bekleniyor.

  • 12İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    İngiliz bir üretici olan Ginetta'nın ürettiği süper spor otomobilin, 2020 yılında yollarda olacağı açıklandı. 

  • 13İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    HONDA

    Honda'nın retro tasarımlı elektrikli hatchback modelinin üretime hazır hali Cenevre'de tanıtılacak. 

  • 14İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    KIA

    Kia, fuara özel hazırladığı elektrikli bir konsept modeli otomobil severler ile buluşturacak. 

     

  • 15İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Otomobilin teknik özellikellerini fuardaki tanıtımda açıklanacak. 

  • 16İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Koreli markanın hibrit modeli Niro'da makyajlanmış haliyle fuarda sergilenecek.

  • 17İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    LAMBORGHINI

    Lamborghini Huracan Evo, fuarda sergilenecek bir başka süper spor otomobil olacak.

     

  • 18İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Otomobilin üstü açık versiyonu olan Huracan Evo Spyder'ın sahneye çıkacağı öğrenilirken,  otomobilde 5.2 litrelik bir V10 motorun görev yaptığı bilgisi verildi. 

  • 19İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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  • 20İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    LEXUS

    Lexus, Cenevre Otomobil Fuarı’nda iki yeni modelinin avrupa prömiyerini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

     

  • 21İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Tanıtılacak modellerden Lexus LC Convertible konsepti, LC süper coupe’nin üstü açılan versiyonunu temsil ediyor. 

  • 22İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Lexus’un Cenevre’de sergileyeceği diğer model olan RC F Track Edition ise, Lexus’un yarışlardan edindiği deneyimi yola aktarmayı hedefliyor. 

     

  • 23İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    RC F Track Edition, ağırlık tasarrufu için karbonfiber parçalara sahip olarak üretiliyor. 

  • 24İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Atmosferik V8 motoruna sahip RC F Track Edition versiyonu, seramik fren disklerine, titanyum egzozlara ve kırmızı deri döşemelere sahip.

  • 25İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    MAZDA

    Mazda, yeni kompakt SUV'unu fuarda tanıtacak. Mazda 3 modeli ile aynı platforma sahip olan model, CX-3 ile CX-5 arasında konumlandırılacak. 

  • 26İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Fuarda, Japon markanın kompakt sınıf temsilcisi 3'ün de yeni nesli otomobil severlerin karşısına çıkacak.

  • 27İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    MERCEDES

    Mercedes fuarda, BMW X3 ve X4'ün doğrudan rakibi olan GLC'nin makyajlı versiyonunu ilk kez görücüye çıkaracak. 

     

  • 28İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
    28|47

    Bunun yanı sıra, fuarda CLA Shooting Brake'i de ilk kez tanıtacak marka, V-Class'ın elektrikle çalışan bir versiyonuna da sergileyecek.

  • 29İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    MITSUBISHI

    Mitsubishi, yenilediği ASX'i Cenevre'ye getirecek. Modelin ön yüzünde markanın yeni tasarım dili görülüyor. 

     

  • 30İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Japon marka, fuarda tamamen elektrikle çalışan bir SUV konsept de tanıtacak. 

  • 31İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    PEUGEOT

    Fransız üreticisi Peugeot, geçtiğimiz günlerde görsellerini yayınladığı b-segment hatchback modeli 208'i Cenevre'de tanıtacak. 

  • 32İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
    32|47

    Modelin elektrikli versiyonu da fuarda otomobil severlerin karşısına çıkacak. 

  • 33İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
    33|47
  • 34İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Peugeot'un orta sınıf temsilcisi 508'de, Sport Engineered isimli bir versiyonu ile fuarda boy gösterecek. 

  • 35İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Hibrit bir motora yer verilen otomobilin, 508 ürün gamının en güçlü versiyonu olması bekleniyor. 

  • 36İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    POLESTAR

    Volvo'nun performans markası Polestar'ın geçen günlerde duyurduğu elektrikli modeli Polestar 2, fuarda segilenecek. 

  • 37İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Tam şarj ile 440 kilometre menzile sahip model, 416 kilometre menzil sunabilen Model 3'ten daha fazla yol gidebilmesi ile dikkat çekiyor.

     

  • 38İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    RENAULT

    Fransız Renault'un 29 yıldır yollarda olan küçük sınıf temsilcisi Clio, 5'inci nesli ile Cenevre'de yerini alacak.

  • 39İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Clio'nun tasarımının markanın daha büyük modelleri Megane ve Talisman'dan izler taşıdığı görülürken, boyutlarda ise küçülmeye gidildiği bildirildi. Yerini aldığı modele göre boyu 14 mm kısalan beşinci nesil Clio'nun, yüksekliği de 30 mm alçaltıldı.

     

  • 40İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    SKODA

    Skoda'nın kompak sınıftaki yeni modeli Scala, fuarda görücüye çıkacak. Rapid'in yerini alacak model, MQB A0 platformu üzerine inşa edildi. 

  • 41İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
    41|47

    Çek üreticinin en küçük SUV'u Kamiq'te Cenevre'de ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

  • 42İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    SSANGYONG

    Koreli üretici SsangYong, Nissan Qashqai'ye rakip modeli Korando'yu fuarda sergileyecek. Otomobilde, 1.6 litre dizel, 1.5 litre benzinli ve 1.2 litre hibrit motor seçenekleri sunulacak.

  • 43İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    TOYOTA

    Japon marka Toyota, Corolla'nın yeni donanım seçeneklerini Cenevre'de sergileyecek.

  • 44İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Modelin yüksek performanslı versiyonu GR Sport, hatchback gövde tipi ile ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

  • 45İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Corolla station wagon üzerinde geliştirilen 'Trek' versiyonu ise, crossoverlara yakın kullanım özellikleri ile fuarda yerini alacak. 

  • 46İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    VOLKSWAGEN

    Volkswagen, 1960'lı yılların plaj aracı olarak ünlenen 'buggy' aracının, güncel versiyonu tanıtacak.  ID. Buggy isimli elektrikli otomobil, markanın elektrikli araçları için geliştirdiği MEB plaformunda üretilecek. 

  • 47İlk kez Cenevre'de tanıtılacaklar!
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    Bunun yanı sıra, Volkswagen T-Roc'un en güçlü versiyonu olan R'ı da fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Audi SQ2 ve Cupra Ateca gibi modelle alternatif olacak modelde, 296 beygir gücünde bir ünite görev yapacak. 

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