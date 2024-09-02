Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüğlu'nun her zaman kendilerine destek verdiği ve toplantılarda sürekli sporun dışında çocuklara değişik aktiviteler yapmalarını istediği söyleyen Alaşehir Belediye Spor Karate Antrenörü Bilal Gültekin, Uluderbent Mahallesinde kursa gelen çocuklara gezi düzenlediklerini belirtti. Alaşehir merkez ile birlikte 5 mahallede karate kursu açtıklarını ve 220 sporcularının bulunduğunun altını çizen Karate Antrenörü Bilal Gültekin, Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'nun desteğiyle hayatlarında ilk defa deniz görecek çocukları Kuşadası'na götürdüklerini anlattı.

Nazarköy ve Şirince'yi de gezdiklerini ifade eden Antrenör Gültekin, "Alaşehir'de Belediye Başkanımızın da desteğiyle 5 mahallede kurs açtık. Çocuklar yoğun bir şekilde karateye geliyor. Biz de bu çocuklarımızı sporun dışında kültürel ve sosyal aktiviteler ile ufuklarını açmak istiyoruz. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.