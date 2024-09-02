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        Karateci çocuklar ilk kez deniz keyfi yaşadı

        Manisa'nın Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı'ndaki çocuklar, hayatlarında ilk defa denize girmenin mutluluğunu yaşadı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 10:43 Güncelleme: 02.09.2024 - 10:43
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        Manisa'nın Alaşehir Belediye Spor Karate Takımı'ndaki çocuklar, ilk defa deniz keyfini Kuşadası'nda yaşadı.

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        Karateci çocuklar önce İzmir'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Nazarköy Mahallesini ziyaret etti.

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        Nazar boncuğu üretimiyle dünyaya nam salmış Nazarköy'de nazar boncuğunun üretim aşamalarına şahitlik eden Alaşehirli çocuklar daha sonra İzmir'in Selçuk ilçesindeki Şirince köyünü gezdi.

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        Bol bol hatıra fotoğrafı da çektiren çocukların son durağı ise Kuşadası oldu. Denize girip kumsalda güneşlenen çocuklar, gönüllerince bir gün geçirdi.

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        Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüğlu'nun her zaman kendilerine destek verdiği ve toplantılarda sürekli sporun dışında çocuklara değişik aktiviteler yapmalarını istediği söyleyen Alaşehir Belediye Spor Karate Antrenörü Bilal Gültekin, Uluderbent Mahallesinde kursa gelen çocuklara gezi düzenlediklerini belirtti. Alaşehir merkez ile birlikte 5 mahallede karate kursu açtıklarını ve 220 sporcularının bulunduğunun altını çizen Karate Antrenörü Bilal Gültekin, Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu'nun desteğiyle hayatlarında ilk defa deniz görecek çocukları Kuşadası'na götürdüklerini anlattı.

        Nazarköy ve Şirince'yi de gezdiklerini ifade eden Antrenör Gültekin, "Alaşehir'de Belediye Başkanımızın da desteğiyle 5 mahallede kurs açtık. Çocuklar yoğun bir şekilde karateye geliyor. Biz de bu çocuklarımızı sporun dışında kültürel ve sosyal aktiviteler ile ufuklarını açmak istiyoruz. Bu konuda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

        #yerel haberler
        #Manisa
        #Alaşehir
        #karate
        #çocuk
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