İlk kez kullanıldı: Magandalara havadan denetim

Ağrı'nın Patnos ilçesinde düğünlerde silah kullanımını önlemek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce drone destekli denetim uygulaması hayata geçirildi.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğünlerde silahla rastgele ateş açılmasının önüne geçmek için yeni bir uygulama başlattı.

Uygulama kapsamında, ilçede gerçekleştirilen bir düğünde ilk kez drone kullanılarak havadan denetim yapıldı.

Ekipler, düğün boyunca havadan takip sağlarken, olası ihlallere anında müdahale edebilmek amacıyla teyakkuza da geçti.

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Emniyet yetkilileri, denetimlerin düğünlerle sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda sosyal medya platformlarında paylaşılan düğün görüntülerinin de inceleneceğini belirtti. Yetkililer ayrıca kurallara uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağını kaydetti.

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"EĞLENCE ACIYA DÖNÜŞMESİN" Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada da "Bir düğün, neşeyle hatırlansın, kimse üzülmesin. Kutlamalarda silah kullanmayalım. Düğünümüz güzel geçsin, yorgun kurşunlar kiminin canına, kiminin malına zarar veriyor. Kimsenin canı yanmasın" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca "Eğlence acıya dönüşmesin" mesajıyla farkındalık oluşturulması hedeflendi. Patnos'ta başlatılan drone destekli denetimlerin, düğün sezonu boyunca hem sahada hem de havadan sürdürüleceği bildirildi.

"İNSANLARIMIZ ÖLMESİN, CANLAR YANMASIN"

Diğer yandan düğün sahibi Mithat Kaya'nın ağabeyi Yaşar Kaya "Silahsız düğünlere başlamamız lazım. Yıllardan beri töre gereği düğünlerimizde silah patlatıyoruz. Bu silahlar havaya sıkıldığında, yorgun mermi olarak geri döndüğünde kurşun kendi hızından 2-3 misli hızla iniyor ve insanlar ya da araçlar zarar görüyor. Valilik, kaymakamlık ve emniyetin 'Silahsız Düğün' kampanyasına destek veriyoruz. Tüm düğün sahiplerinin bunu uygulamasını istiyor ve bekliyoruz. İnsanlarımız ölmesin, canlar yanmasın, analar ağlamasın" dedi.