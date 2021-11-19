İlk Kovid-19 hastası bulundu! 0:00 / 0:00

Reuters

ABD’de bulunan Arizona Üniversitesi'nde görevli Dr. Michael Worobey, araştırması sonucu bilinen ilk Covid-19 vakası Çin'in Vuhan şehrindeki bir pazar satıcısı olduğunu söyledi.

Worobey araştırmasında, koronavirüsün bir laboratuvardan çıkmadığını açıkladı.

Çin ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ortak incelemesinde yanlışlar olduğunu belirten Worobey, "İlk koronavirüs hastasının 8 Aralık'ta tespit edilen 41 yaşındaki muhasebeci olduğu iddiaları yanlış. O, Vuhan’daki hayvan pazarından çok uzakta yaşıyordu. Hayvan pazarında çalışan ve üç gün sonra 11 Aralık’ta hastalanan kadın ilk hasta" açıklamasında bulundu.

DSÖ liderliğindeki bir ekip, virüsün kaynağını araştırmak için Vuhan’da dört hafta geçirmişti. Virüsünün yarasalardan insanlara geçme ihtimalinin muhtemel olduğu belirtilirken, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu bildirilmişti.