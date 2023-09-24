Bu resimde ilk gördüğünüz hayvan, karakterinizi ortaya çıkarıyor!
Bilinçaltının gizemli işleyişi en çok semboller aracılığı ile ortaya çıkar. Bu yüzden bilinçaltı, önce kendisi ile eşleştirdiği şeyleri fark eder ve bu da psikolojide bir resme bakarak, kişilik analizi yapabilmeye olanak tanır.
Bu resme baktığınızda önce hangi hayvanı görüyorsunuz? Cevabınızı hazırsa, analize geçelim.
Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır. Herhangi bir bilimsel veriye dayanmaz.
KARTAL
Kartallar iddialı hedefler koyar ve onlara ulaşmak için mümkün olan her şeyi yapar. Bu tür insanlar asildir ve yardıma ihtiyacı olan insanlarla ilgilenirler. Her zaman, haksız yere kırılan veya zorbalığa uğrayan birinin yanında dururlar. Onlara ve kararlarına güvenebilirsiniz.
Bu insanlar kınamaktan ve alay etmekten korkmazlar. Kendilerine güvenirler; ancak kendilerini abartmazlar veya küçümsemezler de. Kartalların aileye karşı çok ciddi bir yaklaşımı vardır ve duygulara dayalı olarak evlenmezler. Bu kişilik, fikirlerini açıkça ifade etmeyi tercih eder ancak arkalarındaki aldatmacayı ve entrikaları fark edemez. Toplumda aristokratik bir tavırla davranırlar ve başkalarının onları kıskanmasına neden olurlar.
KAPLAN
Kaplan enerjiyi ve gücü bir araya getirir. Bu tür bir kişilik, çabuk sinirlenen bir karaktere sahiptir ve çoğu zaman yakındaki başka bir alfaya karşı isyankar olabilir. Kaplan muhaliftir ve bazen disiplinsizce hareket edebilir. Büyük hedefleri ve tutkuları nedeniyle bu hayvan, özellikle akıllıca tavsiyeleri dinlediğinde ve başkalarının fikirlerini göz ardı etmediğinde, hayatta büyük başarılar elde edebilir.
Ancak birçok alfa kişilik gibi bu tip de her zaman güvenilir değildir. Kaplanlar dikkatsizce risk alabilirler ve bu da felakete yol açabilir. Güçlü bir iradeye sahip olmayan pek çok insan kaplanın çekiciliğine dayanamaz ve saygısından dolayı onu takip eder. Kaplanların bir eyleme geçmeden önce düşünmeyi öğrenmesi ve onların da hatalı olabileceğini anlamaları gerekir.
KÖPEK
Köpek; zekâ ve sadakatin birleşmesidir. Önce köpeği gören kişiler samimi ve özverili insanlardır. Bu kişilik tipi yüksek bir adalet duygusuna sahiptir ve bu, kişisel ve mesleki yaşamlarını etkiler. Bazen bir şeyin adaletsiz olduğunu hissettiklerinde sonuna kadar savaşırlar. Bu onları diğer insanlarla uzun tartışmalara ve hatta kavgalara sürükleyebilir.
Zekaları son derece yüksektir ve bu insanlar öne çıkmak veya başkalarını etkilemek için doğru anı bilirler. Kesinlikle onların düşmanı olmaktansa dostu olmak daha iyidir.
Köpekler ihanete uğramaya veya ihanet etmeye dayanamazlar ve sonuna kadar sadık kalırlar. Bu sadece kişisel yaşamları için değil aynı zamanda fikirleri ve işleri için de geçerlidir.
FİL
Onur, olağanüstü zihinsel yetenekler, güç, bilgelik ve prestij bu türün temel özellikleridir. Filler otoriterlikleri, inatçılıkları ve kararlılıkları ile insanları cezbeder. Kariyerlerine ve sosyal statülerine son derece odaklıdırlar. Kaplanlarla karşılaştırıldığında hayatta başarıya aşırı hırslı davranarak değil, her adımı düşünerek ulaşırlar.
Bu tür insanlar için aile çok önemlidir. Filler, karamsarlığını iyimserliğe yönlendirebilecek ve onu kendine inanmaya zorlayabilecek sevgi dolu insanlara ihtiyaç duyar.
SİNCAP
Bu hayvan hareketliliği, verimliliği, enerjiyi ve göreve bağlılığı sembolize eder. Sincap yüksek zekaya, öngörüye sahiptir ve her zaman aktiftir. Daima öne çıkarlar. Önlenemez enerjileri ve neşeleri, özgüvenleri ve güçleriyle desteklenirler.
Bu niteliklerin karışımı sincabın toplumda popüler olmasını sağlar. Bu kişiler, çok iletişimseldir ve insanlar sadece iyimserliklerinin bir kısmından yararlanmak için bile onların etrafını sararlar. Sincaplar, başarıya giden yolda bir durumu iyice gözler ve analiz eder. Daima geleceğe bakmalarına rağmen nereden geldiklerini unutmazlar.
KURBAĞA
Kurbağa her zaman rahat ve sakin bir durumdadır. Bu kişilik tipi aceleci değildir ve gözlemlemek, analiz etmek ve tüm seçenekler arasında en iyi kararı vermek için bekler. Kurbağalar, dinleyen ve iyi bir tavsiyeyle yardımcı olan yakın bir arkadaş olabilir. Bu insanlar işlerinde ve kişisel yaşamlarında insanlara yardımcı olacak bilgeliğe sahiptirler, ancak bazen kurbağalar çok uzun süre beklediği için iyi bir şansı kaçırabilir.
Ancak bir kez karar verdikten sonra her şey hızla ilerler ve artık tereddüt etmezler. Kurbağaların harika sezgileri vardır ve tehlikelerden kolayca kaçabilir. Ayrıca işkoliktirler ve yüksek düzeyde konsantrasyon onların hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur.
BALIK
Bu tür, sezgiyi mükemmel bir şekilde temsil eder. Bu insanlar yollarında gördükleri işaretlere göre yönlendirilir ve engellerden ustaca kaçınırlar. Oldukça ısrarcıdırlar ancak genellikle tepkisel değildirler. Savaşlarını yavaş yavaş kazanırlar. Ayrıca kendilerinin ve başkalarının sırlarını nasıl saklayacaklarını bilirler.
Balıklar ruh hali değişimlerine yatkındır, ancak kendilerini yeterince ifade edemedikleri için fark edilmeyebilirler. Bazen bu tip bir kişilik fazla gizemli görünme eğiliminde olabilir. Aslında hiçbir şeyi saklamaya çalışmazlar, sadece enerjilerini boşa harcamazlar ve harekete geçmek için doğru anı görene kadar kaynaklarını korumaya devam ederler.
Kaynak: BrightSide