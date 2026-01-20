İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimine göre 2026 Ramazan ayı ne zaman, sahura hangi gün kalkılacak?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı bugün başladı. İslam alemi için birlik, beraberlik ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı tarihleri, Diyanet’in açıkladığı dini günler takvimi ile birlikte belli oldu. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman, sahura hangi gün kalkılacak?