İlk oruç ne zaman tutulacak? Diyanet takvimine göre 2026 Ramazan ayı ne zaman, sahura hangi gün kalkılacak?
On bir ayın sultanı olarak nitelendirilen Ramazan ayına az bir zaman kaldı. İslamın beş temel şartından birisi olan oruç vazifesi bu ay içerisinde yerine getirilir. Peki İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman, sahura hangi gün kalkılacak?
Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı bugün başladı. İslam alemi için birlik, beraberlik ve sabır ayı olarak da bilinen Ramazan ayı tarihleri, Diyanet’in açıkladığı dini günler takvimi ile birlikte belli oldu. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman, sahura hangi gün kalkılacak?
RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet takvimine göre 2026 yılında Ramazan ayı 18 Şubat 2026 tarihinde başlayacak, 19 Mart 2026 tarihinde ise sona erecek.
İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?
Ramazan ayı bu sene 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlarken 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?
İlk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkılacak. 19 Şubat sabahı Ramazan'ın ilk gününe uyanılacak.
RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Arefe: 19 Mart 2026 Perşembe
2: Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi