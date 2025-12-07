İlk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor, bayram tarihi belli oldu mu?
Ramazan ayı için geri sayım başladı. Manevi huzurun doruğa çıktığı, paylaşma ve dayanışma kültüsünün en yoğun hissedildiği bu mübarek ay öncesinde milyonlarca Müslüman, oruç ve bayram takvimine odaklanmış durumda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı yeni takvimle birlikte 2026 yılında Ramazan'ın ne zaman başlayacağı ve Ramazan Bayramı'nın hangi tarihlerde kutlanacağı netleşti. İşte 2026 Ramazan dönemine dair tüm ayrıntılar…
Rahmet ve bereket iklimiyle her yıl büyük bir coşkuyla karşılanan Ramazan ayı, 2026’da da İslam dünyasında birlik ve manevi yenilenme zamanı olacak. Oruç ibadetinin yanı sıra zekât ve fitre gibi yardımlaşma geleneğinin önem kazandığı bu özel ayın tarihleri merakla araştırılıyordu. Diyanet, 2026 Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı’na ilişkin takvimi duyurdu. İşte bu yılın Ramazan sürecine yönelik merak edilen tarih bilgileri…
2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet takvimine göre, Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
AREFE: 19 Mart 2026 Perşembe
1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar