Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İlk ve ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB 2025 2026 ara tatil takvimi

        İlk ve ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB 2025 2026 ara tatil takvimi

        Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda birinci dönem devam ediyor. Öğrenciler ilk ve ikinci ara tatillerinden sonra yarıyıl tatiline girmiş olacak. 2025 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim öğretim takvimiyle ara tatil tarihleri açıklandı. Peki, ilk ve ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.09.2025 - 17:35 Güncelleme: 22.09.2025 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde ilk ara tatilini yapacak. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yoğun ders temposuna kısa bir ara verecek. Ara tatiller, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda 2 defa uygulanıyor. İşte, 2025 2026 ara tatil takvimi

        2

        BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (KASIM ARA TATİLİ)

        10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.

        İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (MART ARA TATİLİ)

        16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

        3

        Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Newsweek'e yazdı
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        81 yaşındaydı... Alevler her yanı sardı! Kurtulmak için balkondan atladı!
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        BMGK'da ana gündem Filistin olacak
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Galatasaray 6'da 6 peşinde!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Çarptığı kadına tokat attı, çevredekilere bıçak çekti!
        Ayder'de mahsur kalanlar için havalandılar!
        Ayder'de mahsur kalanlar için havalandılar!
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Prof. Dr. Özlü: Covid-19 ölümcül salgın etkeni olmaktan çıktı
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Başkasıyla ilişkisi çıkmıştı... Fren izine rastlanmadı! Sıcak gelişme: Günlük!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        Öğrenci kentlerinde kiralar ne durumda?
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        ABD ve Avrupa arasında tarihin en zayıf bağı
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Musk ve Trump aylar sonra yan yana
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Trump, TikTok'u devralacak Amerikalı ortakları açıkladı
        Elde var sıfır!
        Elde var sıfır!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Diyabet ve obezitenin tedavisinde çığır açan gelişme!
        Turizmde ağustos zirvesi
        Turizmde ağustos zirvesi
        İthal otomobillerde yeni dönem
        İthal otomobillerde yeni dönem
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        "Tedesco için ciddi bir eksi puan"
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        En büyük ikinci pazarları Türkiye oldu
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları
        22-28 Eylül haftalık burç yorumları