İlk ve ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? MEB 2025 2026 ara tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda birinci dönem devam ediyor. Öğrenciler ilk ve ikinci ara tatillerinden sonra yarıyıl tatiline girmiş olacak. 2025 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitim öğretim takvimiyle ara tatil tarihleri açıklandı. Peki, ilk ve ikinci ara tatil ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek?
Milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde ilk ara tatilini yapacak. Böylece ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yoğun ders temposuna kısa bir ara verecek. Ara tatiller, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yılda 2 defa uygulanıyor. İşte, 2025 2026 ara tatil takvimi
BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (KASIM ARA TATİLİ)
10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ (MART ARA TATİLİ)
16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.
Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.