Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray İlkay Gündoğan: İlk 24'e kaldığımız için mutluyuz - Futbol Haberleri

        İlkay Gündoğan: İlk 24'e kaldığımız için mutluyuz

        Galatasaray'ın orta sahası İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup oldukları Manchester City maçının ardından, "İlk 24'e kaldığımız ve play-off'ta oynamaya hak kazandığımız için mutluyuz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 01:51 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İlk 24'e kaldığımız için mutluyuz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında İngiliz devi Manchester City'e 2-0 yenilen Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, açıklamalarda bulundu.

        "İLK 24'E KALDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

        İlkay Gündoğan, "Öncelikle ilk 24'e kaldığımız için mutluyuz. Play-off turu bizi bekliyor. İki çok iyi takım bizi bekliyor. Güzel olacağını, heyecanlı olacağını düşünüyorum." dedi.

        "İNŞALLAH PLAY-OFF'U GEÇECEĞİZ"

        Deneyimli yıldız, "İki tane çok basit gol yedik. O kadar çok fazla pozisyona bırakmadık City'yi ama ilk yarıda topa hakimlerdi. Presimiz çok iyi değildi. Biraz daha inançlı prese gittiğimizde top kayıpları vardı. Onları daha iyi değerlendirmeliydik. Bugünkü maçtan dolayı üzgünüz. Ama play-off'ta daha iyi olacağız ve inşallah play-off'u geçeceğiz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        'Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne operasyon; 38 gözaltı

        'Barış Turgut Organize Suç Örgütü'ne operasyon; 38 gözaltı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde