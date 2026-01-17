İlkay Gündoğan: Taraftarın tepki göstermesi normal

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Gaziantep FK'yla 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın oyuncularından İlkay Gündoğan, değerlendirmelerde bulundu.

Maç sonrası konuşan İlkay Gündoğan, yaşanan puan kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Skor bizim için üzücü… Beklentimiz farklıydı. Bu kulübün, bu camianın, bu taraftarın beklentileri var. Bizim beklentilerimiz de var; şampiyonluklar kazanmak ve iyi futbol oynamak. Bu sorumluluğu herkes almalı. Tecrübeli ve liderlerden biri olarak ilk önce ben anlamalıyım" ifadelerini kullandı.

Takımın daha fazla çalışması gerektiğini vurgulayan yıldız futbolcu, "Her gün daha iyi olmak için çalışmamız gerekiyor. Böyle bir skor hepimizi üzüyor. Taraftarın tepkisi de anlamlı ve normal. Tek çözüm daha iyi olmak, daha iyi çalışmak ve bunun üzerine koymak. Seviyeyi yukarı çekersek daha iyi oluruz" dedi.

"HEPİMİZ PROFESYONELİZ, ÖZÜR YOK"

Yoğun maç temposuna da değinen İlkay Gündoğan, profesyonellik mesajı verdi:

"Bu seviyede futbol oynuyorsan, her 3-4 günde bir maç oynamaya fiziksel ve mental olarak hazır olman gerekir. Çaresi yok. Haftada bir maç ya da üç maç fark etmez. Hepimiz profesyoneliz, özrü yok. Nasıl kazanıldığını biliyoruz ve bunu kendimize, takım arkadaşlarımıza ve kulübümüze ispatlamalıyız."

ATLETICO MADRID AÇIKLAMASI

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Atletico Madrid karşılaşmasına da değinen İlkay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Atletico Madrid maçına özgüvenli gitmek istiyorduk. Yeni bir maç olacak. Kendi stadımızda, taraftarlarımızla birlikte Liverpool maçındaki gibi özel bir akşam yaşamak istiyoruz. İnşallah en iyi performansımızı sergileyip iyi bir skor alırız. Bu taraftar, bu camia bunu hak ediyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız."