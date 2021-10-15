İlker Görgülü: Kitabımın adını hayranları belirleyecek

Bas bariton diye tabir edilen sese sahip olan ve hayranlarının 'Sözlere Can Veren Adam' lakabını taktığı şair İlker Görgülü, uzun süredir yazdığı şiir kitabının hazırlığının tamamlandığını müjdeledi. Başarılı şair "Hediye gibi bir şiir kitabı" geliyor açıklamalarında bulunduğu kitabın ismini hayranları belirleyecek. İlker Görgülü sosyal medya hesaplarından gelen isim önerilerinden en çok beğenileni seçecek.