İltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının sayısında artış!

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından suç örgütleri ile bağlantıları olan bir çok şahsın yurt dışına kaçışlarında bir artış yaşandığı öğrenildi.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, kaçış süreçlerinde Avrupa Birliği ülkelerini tercih eden FETÖ, PKK ve diğer suç örgütleri ile bağlantılı şahısların ilk tercihi ise Almanya.

Geçen ay Almanya’ya sığınma başvurusunda bulunan Türk vatandaşlarının sayısının geçmiş dönemlere oranla artış gösterdiği belirtildi. Alman diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Göçmen ve Mülteciler Dairesi (BAMF) verilerine göre temmuz ayında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından 1.172 sığınma başvurusu yapıldığı kaydedildi.

Bu başvuruların 1.141’i ilk kez yapılan başvurulardan oluşuyor. Bu rakam yılın başından beri kaydedilen en yüksek değer olduğu kaydediliyor.

Diğer taraftan FETÖ davalarından aranan Türkiye vatandaşlarının yılın ilk 7 ayında toplam 5.107 ilk sığınma başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre en son elde edilen temmuz rakamlarına kıyasla nisan ayından beri başvurularda artış yaşanıyor.

Haziran ayında 884 ilk sığınma başvurusu yapılmıştı. Ancak kabul oranı yüksek değildi. BAMF’nin verdiği bilgilere göre ocak ayından haziran ayına kadarki ortalama başvuru kabul oranı yüzde 37,7 oranında.

Suriye vatandaşları için kabul oranı aynı dönemde yüzde 77,9, Eritreli sığınmacıların kabul oranı ise yüzde 68,9.

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