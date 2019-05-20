İlyas Salman kimdir?

İlyas Salman sosyal medya da tartışma konusu oldu. Ünlü sanatçı İlyas Salman'ı bir çok film ve eserlerinden tanıyoruz. İşte İlyas Salman'ın hayatı.
İLYAS SALMAN KİMDİR?
14 Ocak 1949 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.
Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.
Kendisi sol görüşlüdür. Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır. Şu anda ise Türksolu dergisinde yazmaktadır.
Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.
Son Çalışması: Karanfil Kokuyor Cıgaram
1 Ekim 2009 tarihinden itibaren Bakırköy Sanat Merkezi'nde Ahmed Arif'in "Hasretinden Prangalar Eskittim" kitabından şiirler okuyacağı "Karanfil Kokuyor Cıgaram" isminde bir gösteri sahnelemeye başlamak istemişti. Gösterinin görsel yönetmeni oğlu Temmuz Salman'dı. Kızı Devrim Salman ise gösteride solistlik yapacaktı. Ancak İlyas Salman'ın bazı geçici sağlık sorunları sebebiyle bu çalışma bahsi geçen sanat merkezinde sunulamayıp bir süre ertelenmiştir.
|Yıl
|Film
|Rol
|1977
|Çöpçüler Kralı
|Kapıcı
|1977
|Baskın
|1978
|Kibar Feyzo
|Bilo
|1978
|Sultan
|Bekçi Kolombo
|1978
|Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
|Bilo Ağa
|1979
|Erkek Güzeli Sefil Bilo
|Bilo
|1980
|Yedi Kocalı Hürmüz
|Bir tiyatro oyunu olan Yedi Kocalı Hürmüz TRT tarafından dizi haline getirilerek yayımlanmıştır.
|1980
|Talihli Amele
|Mehmet Ali
|1980
|Banker Bilo
|Bilo
|1980
|İbişo
|İbişo
|1980
|Beş Parasız Adam
|1981
|Hababam Sınıfı Güle Güle
|Mehmet
|1981
|Çirkinler de Sever
|Mazlum
|1982
|Dolap Beygiri
|Ali
|1982
|Çiçek Abbas
|Abbas
|1983
|Aptal Kahraman
|Şahan
|1983
|Şaşkın Ördek
|Halil İbrahim
|1983
|Şekerpare
|Cumali
|1984
|Kızlar Sınıfı
|İlyas Hoca
|1985
|Ya Ya Ya Şa Şa Şa
|İlyas
|1985
|Uyanıklar Dünyası
|İlyas
|1985
|Ekmek Elden Su Gölden
|1985
|Para Babası
|1985
|Fakir Milyoner
|İlyas
|1985
|Sarı Öküz Parası
|1985
|Köfteci Holding
|1985
|Deliye Her gün Bayram
|1986
|Sen Neymişsin Be Abi
|1986
|Arap Bilo
|Bilo
|1986
|Karaman'ın Koyunu
|Yıl
|Film
|Rol
|1986
|Ben Milyoner Değilim
|Boyacı Garip
|1986
|Ava Giden Avlanır
|1987
|Aşk Peşinde
|İlyas
|1987
|Gönlü Bol
|1988
|Keklik Ali
|1988
|Aptal Aşık
|1989
|Afacan
|1989
|Kınalı Hanzo
|İlyas
|1990
|Aile Bağları
|Deli Fişek
|1990
|Zavallı
|Ali
|1992
|Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes
|Bayram Ünal
|1993
|Kızlar Sınıfı
|1994
|Sarhoş
|1994
|Talihsiz Bilo
|1994
|Yoksa Yaşlandım mı?
|1995
|Naylon Karı
|1995
|Antika Kabadayı
|1995
|Karımı Aldatamam
|1995
|Tek Ayaklı Kuşlar
|1995
|Rambo Ramiz
|1997
|Yasemince
|1997
|Tatil Belası
|1998
|Gülerken Ağladık
|2001
|Fakiro
|2003
|Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?
|2003
|Güneş de Karanlığa Düşer
|2006
|Sis ve Gece
|Cuma
|2006
|Adressiz Sorgular
|Âdemoğlu
|2008
|Ölüm Çiçekleri-Saraybosna
|Eyüp Sabri
|2008
|Sevgili Babam (film, 2008)
|Haydar usta
|2010
|Akasya Durağı
|Maho Ağa
|2012
|Lal Gece
|2014
|სიმინდის კუნძული "simindis kundzuli" (Mısır Adası)
|Yaşlı adam
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