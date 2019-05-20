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İlyas Salman kimdir?

İlyas Salman 14 Ocak 1949 tarihinde Malatya'nın Arguvan ilçesinde doğdu. İlyas Salman Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmendir. Sosyal medya da çıkan "İlyas Salman öldü" iddiaları ortalığı karıştırdı. İşte İlyas Salman'ın hayatına dair bilgiler

İlyas Salman

İlyas Salman sosyal medya da tartışma konusu oldu. Ünlü sanatçı İlyas Salman'ı bir çok film ve eserlerinden tanıyoruz. İşte İlyas Salman'ın hayatı.

İLYAS SALMAN KİMDİR?

14 Ocak 1949 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.

Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.

Kendisi sol görüşlüdür. Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır. Şu anda ise Türksolu dergisinde yazmaktadır.

Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.

Son Çalışması: Karanfil Kokuyor Cıgaram

1 Ekim 2009 tarihinden itibaren Bakırköy Sanat Merkezi'nde Ahmed Arif'in "Hasretinden Prangalar Eskittim" kitabından şiirler okuyacağı "Karanfil Kokuyor Cıgaram" isminde bir gösteri sahnelemeye başlamak istemişti. Gösterinin görsel yönetmeni oğlu Temmuz Salman'dı. Kızı Devrim Salman ise gösteride solistlik yapacaktı. Ancak İlyas Salman'ın bazı geçici sağlık sorunları sebebiyle bu çalışma bahsi geçen sanat merkezinde sunulamayıp bir süre ertelenmiştir.

YılFilmRol
1977Çöpçüler KralıKapıcı
1977Baskın 
1978Kibar FeyzoBilo
1978SultanBekçi Kolombo
1978Hababam Sınıfı Dokuz DoğuruyorBilo Ağa
1979Erkek Güzeli Sefil BiloBilo
1980Yedi Kocalı HürmüzBir tiyatro oyunu olan Yedi Kocalı Hürmüz TRT tarafından dizi haline getirilerek yayımlanmıştır.
1980Talihli AmeleMehmet Ali
1980Banker BiloBilo
1980İbişoİbişo
1980Beş Parasız Adam 
1981Hababam Sınıfı Güle GüleMehmet
1981Çirkinler de SeverMazlum
1982Dolap BeygiriAli
1982Çiçek AbbasAbbas
1983Aptal KahramanŞahan
1983Şaşkın ÖrdekHalil İbrahim
1983ŞekerpareCumali
1984Kızlar Sınıfıİlyas Hoca
1985Ya Ya Ya Şa Şa Şaİlyas
1985Uyanıklar Dünyasıİlyas
1985Ekmek Elden Su Gölden 
1985Para Babası 
1985Fakir Milyonerİlyas
1985Sarı Öküz Parası 
1985Köfteci Holding 
1985Deliye Her gün Bayram 
1986Sen Neymişsin Be Abi 
1986Arap BiloBilo
1986Karaman'ın Koyunu

 

YılFilmRol
1986Ben Milyoner DeğilimBoyacı Garip
1986Ava Giden Avlanır 
1987Aşk Peşindeİlyas
1987Gönlü Bol 
1988Keklik Ali 
1988Aptal Aşık 
1989Afacan 
1989Kınalı Hanzoİlyas
1990Aile BağlarıDeli Fişek
1990ZavallıAli
1992Fikrimin İnce Gülü - Sarı MercedesBayram Ünal
1993Kızlar Sınıfı 
1994Sarhoş 
1994Talihsiz Bilo 
1994Yoksa Yaşlandım mı? 
1995Naylon Karı 
1995Antika Kabadayı 
1995Karımı Aldatamam 
1995Tek Ayaklı Kuşlar 
1995Rambo Ramiz 
1997Yasemince 
1997Tatil Belası 
1998Gülerken Ağladık 
2001Fakiro 
2003Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü? 
2003Güneş de Karanlığa Düşer 
2006Sis ve GeceCuma
2006Adressiz SorgularÂdemoğlu
2008Ölüm Çiçekleri-SaraybosnaEyüp Sabri
2008Sevgili Babam (film, 2008)Haydar usta
2010Akasya DurağıMaho Ağa
2012Lal Gece
2014სიმინდის კუნძული "simindis kundzuli" (Mısır Adası)Yaşlı adam
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