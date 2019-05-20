İlyas Salman kimdir?

İlyas Salman sosyal medya da tartışma konusu oldu. Ünlü sanatçı İlyas Salman'ı bir çok film ve eserlerinden tanıyoruz. İşte İlyas Salman'ın hayatı.

İLYAS SALMAN KİMDİR?

14 Ocak 1949 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.

Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.

Kendisi sol görüşlüdür. Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır. Şu anda ise Türksolu dergisinde yazmaktadır.

Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.

Son Çalışması: Karanfil Kokuyor Cıgaram

1 Ekim 2009 tarihinden itibaren Bakırköy Sanat Merkezi'nde Ahmed Arif'in "Hasretinden Prangalar Eskittim" kitabından şiirler okuyacağı "Karanfil Kokuyor Cıgaram" isminde bir gösteri sahnelemeye başlamak istemişti. Gösterinin görsel yönetmeni oğlu Temmuz Salman'dı. Kızı Devrim Salman ise gösteride solistlik yapacaktı. Ancak İlyas Salman'ın bazı geçici sağlık sorunları sebebiyle bu çalışma bahsi geçen sanat merkezinde sunulamayıp bir süre ertelenmiştir.

Yıl Film Rol 1977 Çöpçüler Kralı Kapıcı 1977 Baskın 1978 Kibar Feyzo Bilo 1978 Sultan Bekçi Kolombo 1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Bilo Ağa 1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Bilo 1980 Yedi Kocalı Hürmüz Bir tiyatro oyunu olan Yedi Kocalı Hürmüz TRT tarafından dizi haline getirilerek yayımlanmıştır. 1980 Talihli Amele Mehmet Ali 1980 Banker Bilo Bilo 1980 İbişo İbişo 1980 Beş Parasız Adam 1981 Hababam Sınıfı Güle Güle Mehmet 1981 Çirkinler de Sever Mazlum 1982 Dolap Beygiri Ali 1982 Çiçek Abbas Abbas 1983 Aptal Kahraman Şahan 1983 Şaşkın Ördek Halil İbrahim 1983 Şekerpare Cumali 1984 Kızlar Sınıfı İlyas Hoca 1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa İlyas 1985 Uyanıklar Dünyası İlyas 1985 Ekmek Elden Su Gölden 1985 Para Babası 1985 Fakir Milyoner İlyas 1985 Sarı Öküz Parası 1985 Köfteci Holding 1985 Deliye Her gün Bayram 1986 Sen Neymişsin Be Abi 1986 Arap Bilo Bilo 1986 Karaman'ın Koyunu