İmamoğlu, 500T otobüs hattı şoförleriyle bir araya geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İmamoğlu, 500T otobüs hattı şoförleriyle bir araya geldi

AA

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bizim temel duruşumuzda amacımız şu: İstanbul halkı ucuz, sağlıklı, güvenli ve nitelikli bir hizmet alsın ulaşımda. İkinci aşamasında ise bu işi yapan esnafımız da mutlu ve huzurlu olsun. İşin üçüncü boyutunda biz varız, İBB var." dedi

Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu, Tuzla-Cevizlibağ hattında çalışan İstanbul'un en uzun otobüs hattı olan 500T'nin Tuzla'daki son durağında, halk otobüsü esnafıyla bir araya geldi.

AA'nın haberine göre esnaftan yoğun ilgi gören İmamoğlu, son durak içindeki dinlenme salonunda otobüsçülerle buluştu.

Toplantı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İmamoğlu, görüşmeye ilişkin şunları söyledi:

"Bugün, otobüsçü arkadaşlarımızla İstanbul'da, halk otobüsü işi yapan esnafımızla bir aradayız Tuzla'da. Biz, her hususta olduğu gibi, özellikle İBB ile organik ilişkisi olan otobüsçülerimiz, minibüsçülerimiz, taksicilerimiz UKOME gibi, bu meslek sahiplerini yok sayan anlayıştan ziyade, biz alt komisyonlar kurarak meslek erbabı insanları o masada İBB ile beraber düşünmeye ve üretmeye, bir arada karar vermeye dönük taahhüdümüzü kendilerine ifade ettik. Bizim temel duruşumuzda amacımız şu; İstanbul halkı ucuz, sağlıklı, güvenli ve nitelikli bir hizmet alsın ulaşımda. İkinci aşamasında ise bu işi yapan esnafımız da mutlu ve huzurlu olsun. İşin üçüncü boyutunda biz varız, İBB var. O da minibüsçüye, taksiciye, otobüsçüye hem teminat olma hem denetleme hem de kontrol etme sürecini ortaya koyacağımızı dile getirdik. Sağlıklı bir iletişim sağladık."

İmamoğlu, bir soru üzerine, "Ramazan ayında ben diyorum ki; kul hakkı yiyen kim varsa Allah ıslah etsin. Adaletten yana olan bir ortam oluşsun ülkemizde. Milletimizin hak, hukuk, adalet duygularını sıkıntıya uğratacak herhangi bir kararın ülkenin gündeminden düşmesi için dua ediyorum Bu hususta yanlış kararlar verenlerin de bu ülkenin hangi ortamında, kadrosunda olursa olsun inşallah bir an önce yerleri değişir. Duam bu. Duama şunu ekleyeyim; Allah iftiradan korusun herkesi. Allah, yalan söyleyen, kul hakkı yiyen kim varsa, ıslah etsin onları. Ramazan ayında yapacağım tek dua budur. Kötü söz sahibine aittir. Diyeceğim bu kadar." yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, "31 Mart seçimlerinden 3 ay önce BELTUR tarafından 56 milyonluk gezi düzenlendiği haberleri çıktı. 18 günlük Belediye Başkanlığınız süresi boyunca buna dair bir şey duydunuz mu?" sorusunu ise şöyle cevapladı:

"İBB bünyesinde 28 şirket var. Biz, daha İBB'nin resmi bütçesinin tamamına bile ulaşamamışken şirketlerin bütçeleriyle ilgili analizleri ve somut tespitleri yapma şansımız yok ama inanın çok fazla israf ve kişisel keyfi olarak İstanbulluların paralarının çarçur edildiğini biliyoruz. Şu anki feryadın kıyamet koparmanın altında da bu yatıyor. Milletin şu an yaşadığı ekonomik sıkıntının, bütçedeki açığın en temel sebebi kamu kurumlarındaki israftır. İBB de merkezi hükümetten sonra en büyük kamu kurumudur. Buradaki israfı engelleme, İstanbul halkının parasını koruma en önemli duruşumuz olacaktır. Bundan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu yapan insan varsa onunla ilgili gerekli soruşturma, araştırmayı da yapacağız. Şimdi duyuyorum ki İstanbul'un belediye şirketlerini yönetimlerini vermeme konusunda kanunsuz, hukuksuz, bakanlıklar üzerinden yazı yazma gibi çabalar var. Bunları esefle kınıyorum. Kanunsuz, hukuksuz iş yaptıklarını kendilerine hatırlatıyorum. Kimin malını kimden kaçırıyorsunuz? Mülk mü edindiniz? Bunca senedir o koltukta oturarak mülk mü edindiğinizi sanıyorsunuz? Israrla söylüyorum. İBB'nin makamı, koltuğu, oradaki şirketleri her kuruşu... Üç makam arabası taşıyan bürokratlara sesleniyorum. Bindiğiniz arabanın lastiğine, kirasına varıncaya kadar 16 milyon insanın, yeni doğan bebekten en tecrübeli insana kadar halkın. Onun için paraları çarçur etmeyin. Bu insanlara bütçesine biz ahlak getireceğiz. Tasarruf getireceğiz ve inşallah İstanbul halkı uzun zaman sonra kendilerine ait olan bir kurumun emin ellerde olduğunu hissedecekler."

"ŞOFÖRLÜĞÜ KAMYONDA ÖĞRENDİM"

Daha sonra bir otobüse binerek direksiyon başına geçen İmamoğlu, "Her işi erbabına bırakmak lazım" diyerek, "Ben, sadece aracın kaptanından direksiyonu anlık alıyorum. Öyle sürme çabası falan göstermeyeceğim. Sevgili kardeşime diyeceğim ki, 'Bak güzel dostum, çocuklara güler yüzlü davranın, hanımefendilere, beyefendilere selam verin. Eminim öyle yapıyorsunuz, Siz güler yüzlü olursanız, İstanbul halkının da morali yüksek olur. Aman güler yüzünüzü eksik etmeyin." temennilerinde bulundu.

İmamoğlu, bir gazetecinin, "Direksiyona oturdunuz, daha önce var mıydı böyle bir tecrübeniz?" sorusuna karşılık şunları söyledi:

"Ben, ilk şoförlüğü kamyonda öğrendim. Bir kamyonumuz vardı. Ayıptır söylemesi kuzenimle beraber kaçırıp kamyonda şoförlüğü öğrendik ama çok küçüktüm. Bir ağacın dallarına girmiştim. O yüzden herkese diyorum ki mutlak bir eğitmenle şoförlüğü öğrenin. Herkes işini yapsın. Biz, İstanbul'un dümenine geçeceğiz, Kardeşlerim de otobüslerin direksiyonuna geçecek. Kaptanlarımızdan maksimum düzeyde centilmenlik istiyorum. Öyleler zaten. Çünkü bu şehrin çocukları, kadınları, gençleri, erkekleri onlara emanet. Allah yollarını açık etsin. Kazasız, belasız, bol kazanç olsun."

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Dersim'e yürütmeyi durdurma kararı
GÜNDEMValilik itiraz etti, "Dersim" kararı mahkemeye ...
Abdurrahman Gençbay: Demokratik, laik hukuk devletimizin vazgeçilmezi
GÜNDEM'Demokratik, laik hukuk devletimizin vazgeçilmezi'
İzmir'de, İbranice tarihi kitap ele geçirildi
GÜNDEM1500 yıllık tarihi kitap ele geçirildi
Cezaevinden çıkıp, 11 iş yerinden hırsızlık yapmış
GÜNDEMCezaevinden çıkıp aynı gün hırsızlık yaptı
Edirne'de 1 ton 260 kilo kaçak midye ele geçirildi
GÜNDEMEdirne'de ele geçirildi... Tam 1 ton 260 kilo
Sultanbeyli'de feci kaza!
GÜNDEMSultanbeyli'de feci kaza! Kamyon dükkana girdi...
İzmir ve Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı
GÜNDEMİzmir merkezli uyuşturucu operasyonu
Hava durumu SON DAKİKA! Meteoroloji uyarıyor: Yağmur devam edecek! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu
GÜNDEMMeteoroloji uyardı! Devam edecek
Köprüden atlamak üzere olan genci polis kurtardı
GÜNDEMKöprüden atlamak üzere olan genci polis kurtardı
Kılıçdaroğlu'ndan gerekçeli karar değerlendirmesi
GÜNDEMKılıçdaroğlu'ndan gerekçeli karar değerlendirmesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X